〈焦點股〉麗臺6月營收年增逾5倍 轉型效益顯現強攻漲停

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-09 12:33

顯卡暨 AI 解決方案商麗臺 (2465-TW) 受惠企業 AI 應用需求持續擴大，6 月營收年成長逾 5 倍，今 (9) 日股價表現強勢，開盤後一路震盪走高攻上漲停價 89.5 元，成交量較前一日放大逾 3 倍。

〈焦點股〉麗臺6月營收年增逾五倍 轉型效益顯現強攻漲停。(圖：shutterstock)

麗臺六月營收繳出亮麗成績單，以 9.38 億元較上月續增 33.16%，年增率高達 543.89%。累計今年上半年合併營收已突破 40 億元大關，達到 40.75 億元，較去年同期大幅成長 1.58 倍，其中第二季營收為 25.05 億元，季增 59.66%，年增率達 2.4 倍，創下歷史新高紀錄。

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業績衝高的主要動能來自通路商囤貨潮大熾，尤以 RTX PRO 6000 Blackwell 繪圖卡最受市場追捧。輝達在六月份大幅調高該款繪圖卡售價逾五成，加上市場預期缺貨漲價趨勢不墜，推升麗臺整體銷售表現。