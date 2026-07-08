台新新光金全面盤點高層兼職 林維俊：我在外零兼職 內部管理就夠忙了

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-08 16:08

金管會預計於 7 月 17 日召開「強化國銀獨立董事職能座談會」，由銀行局長童政彰親自主持，邀集各銀行獨董出席。隨著主管機關對金融圈兼職議題的重視，台新新光金控 (2887-TW) 總經理林維俊今 (8) 日出席「運動培力計畫」啟動儀式時表示，目前正在清查各子公司高層兼職狀況，並強調兼職必須合法，更要落實關係人利益迴避，避免對業務造成干擾；他也幽默自嘲「人緣不好」，在外無任何上市公司兼職，將全心專注於金控內部管理。

台新新光金控總經理林維俊。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

林維俊表示，配合主管機關的關注，台新新光金內部已著手針對子公司高層的兼職狀況進行全面清查。媒體問及是否會效法金控同業採取全面禁止董總等高管在外兼職的嚴格標準，林維俊語帶保留地指出，目前還沒有走到禁止所有高管在外兼職的決定，要等調查結果出爐後再做研判，不想過早下結論。

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他強調，高階主管兼職必須拿捏好分寸，主要有兩大核心考量，第一是必須合法，符合法令規定，第二則是不能影響公司的業務經營。

林維俊進一步指出，金融業高層若在外兼職，身分一旦變成「利害關係人」，將會對雙方造成實質干擾。舉例來說，受限於法規，關係人無法進行信用放款，一定要十足擔保，這對彼此的業務往來都會產生干擾與影響。

面對越來越龐大的企業體，他直言，現在自己公司內部的事情就已經夠忙碌了，若要兼任外面的工作，要考量是否真的行有餘力。