合併一周年總體檢！台新新光金股價翻倍、獲利創高 躍第四大金控

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-24 08:30

台新新光金控總經理林維俊。(圖／台新新光金控提供)

台新新光金控 (2887-TW) 於今 (24) 日迎來合併一周年，過去一年，集團推動組織整併與跨業務協作，效益逐漸展現，不僅上半年獲利及 EPS 雙創歷史新高、總資產突破 9 兆元躍升第四大金控，股價更是翻倍成長，飆漲至 34.5 元 (7/23 收盤價)。總經理林維俊日前接受媒體訪問時表示，未來股利政策將以整體獲利、同業殖利率競爭力及穩定可預期性為三大原則，並以現金股利為主，持續將經營成果轉化為股東共享價值。

台新新光金獲利資產雙躍進 躋身 Tier 1 金融機構

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台新新光金控去 (2025) 年 7 月 24 日完成合併，今日正式邁入合併一周年，合併效益展現在優異的經營績效上，台新新光金控今年上半年累計稅後純益達 438.3 億元，較去年同期大幅成長 329%；每股稅後純益 (EPS) 達 1.71 元，雙雙創下歷史新高，展現出強勁的營運成長動能。

此外，合併後集團總資產規模已突破 9 兆元，正式躍升為台灣第四大金控，躋身 Tier 1 金融機構之列。林維俊表示，公司以「前兩年深化投入、第三年綜效浮現」為整合節奏，邁入第二年，將進一步深化品牌、系統與業務融合，發揮資源共享優勢，實現「1+1>2」的綜效目標。

股利政策三原則：以現金為主、維持市場前段班

台新新光金控營運成果亦實質回饋給股東，今年度合計配發每股 1.1 元 (包含現金股利 1 元及股票股利 0.1 元)，展現良好資本規劃與回饋能力。

針對市場關注的未來股東報酬，林維俊表示，提報董事會時將考量三大核心原則，首先是獲利表現，將以整體獲利為最核心依據；第二為殖利率競爭力，會持續審視現金及總殖利率，目標維持在市場同業的前段班；第三是穩定與可預期性，力求保持股利穩健成長，打造適合「長期持有」的企業形象。

林維俊補充，未來股利政策仍會以現金股利為主，股票股利則保有彈性空間但比例不會過高，會兼顧股東報酬競爭力與長期資本規劃。

台新新光金控合併後的強健基本面，亦獲得資本市場高度肯定，其股價自去年 7 月 24 日合併基準日至今，期間已完成二次配息，股價更從合併當日的 16.3 元飆升至 2026 年 7 月 23 日的 34.5 元，累計漲幅高達 111.66%。