營收速報 - 國巨(2327)6月營收153.59億元年增率高達38.91％
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今年1-6月累計營收為826.22億元，累計年增率29.35%。
最新價為891元，近5日股價下跌-21.84%，相關零組件業下跌-8.01%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1777 張
- 外資買賣超：+8259 張
- 投信買賣超：-2467 張
- 自營商買賣超：-4015 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|153.59億
|39%
|2%
|26/5
|150.58億
|47%
|7%
|26/4
|140.39億
|22%
|3%
|26/3
|136.30億
|23%
|18%
|26/2
|115.05億
|18%
|-12%
|26/1
|130.30億
|27%
|6%
國巨(2327-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為被動元件、電阻原料半成品。天線、主動元件。機器設備、零件製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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