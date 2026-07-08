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營收速報 - 國巨(2327)6月營收153.59億元年增率高達38.91％

鉅亨網新聞中心

國巨(2327-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣153.59億元，年增率38.91%，月增率2%。

今年1-6月累計營收為826.22億元，累計年增率29.35%。

最新價為891元，近5日股價下跌-21.84%，相關零組件業下跌-8.01%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1777 張
  • 外資買賣超：+8259 張
  • 投信買賣超：-2467 張
  • 自營商買賣超：-4015 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 153.59億 39% 2%
26/5 150.58億 47% 7%
26/4 140.39億 22% 3%
26/3 136.30億 23% 18%
26/2 115.05億 18% -12%
26/1 130.30億 27% 6%

國巨(2327-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為被動元件、電阻原料半成品。天線、主動元件。機器設備、零件製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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