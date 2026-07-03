鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-03 16:30

台灣薪資結構迎來黃金轉折點，根據主計總處統計，25 歲以上民眾的月薪中位數自 2022 年起已突破 4 萬元大關，並呈現逐年穩定成長態勢，隨著年輕族群收入與信用基礎逐步累積，資金調度與財務規劃需求日益多元。為協助首次申辦信貸的民眾化解對金融產品的資訊焦慮，台新銀行數位品牌 Richart 宣布即日起推出「小額信貸首貸體驗價」限時專案，核貸後最快 18 分鐘完成撥款。

該專案破天荒主打「三大透明承諾」，包含定額利率 2.55%、手續費僅 399 元、以及「免綁約」隨時可還款。Richart 期望以完全透明、無隱藏成本的訴求，降低申貸門檻，力挺首貸族輕鬆跨出理財第一步。

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台新銀行指出，首次接觸信貸的民眾，往往容易被複雜的利率計算方式、高額手續費及綁約條款所勸退。客戶在意的往往不只是數字高低，更是申辦過程是否「清楚、透明、易懂」。

為此，Richart 此次推出的限時專案直接鎖定首貸族痛點，祭出三大核心亮點，第一，凡年收入達 50 萬元以上 (折合月薪約 4.2 萬元) 且首次申請 Richart 信貸的用戶，符合條件並經核准後，即享 2.55% 固定利率，直接打破業界常見的「XX% 起」浮動定價與數字陷阱。

第二，超低手續費 399 元，費用一目了然，承諾絕無其他隱藏費用；第三，免綁約彈性還款，客戶可隨時提前清償，且免除任何違約金限制，資金調度更具彈性。

以貸款 15 萬元、分 24 期 (兩年) 還款為例，兩年總繳利息僅約 4717 元，換算下來平均每月利息僅約 196 元 (約等同於兩杯超商大杯拿鐵)。透過規律還款，不僅能滿足短期資金週轉，更能協助信用新手建立起良好的個人信用紀錄，為長遠的財務規劃奠定基石。