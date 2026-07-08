台新新光金啟動「運動培力計畫」 林維俊幽默自揭桌球準國手往事

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-08 16:45

台新新光金控 (2887-TW) 今 (8) 日宣布正式啟動「運動培力計畫」，總經理林維俊出席時，幽默分享國中曾入選左營國家選手中心培訓桌球的「準國手」往事，笑稱因被刷掉才成為今日的總經理。他透露，隨企業規模擴大將長期投入體育；至於董事長吳東亮日前提及不排除成立棒球隊，林維俊回應，若天時地利人和條件滿足，集團的確有興趣深入研究，但目前未設時間表。

台新新光金控宣布正式啟動運動培力計畫。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

林維俊表示，台新與新光合併後，決定將過去各子公司分散贊助空手道、高爾夫等運動的資源化零為整。該計畫聚焦兩大核心：一是持續加碼支持頂尖運動員，針對 9 月亞運入選國家隊及奪牌選手提供實質獎勵金；二是向下扎根基層體育，將舉辦足球、籃球、電競、空手道等訓練營，並深入偏鄉推廣運動教育，發掘潛力新星。

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關於進軍職棒，林維俊坦言，經營職棒費用高，且涉及教練、選手、主場等諸多技術細節，因此屬於中長期規劃，目前沒有預估時程或特定屬意標的。不過，他強調，集團對此抱持開放態度，未來若有適當機會或球隊願意釋出，都願意認真深入評估，一步一步推動。

林維俊會後大方分享一段鮮為人知的年少往事，他曾於國中時期被送往高雄左營的國家選手訓練中心，接受國家級的桌球選手培訓。雖然最後不幸被篩選掉，但他笑稱，「如果那時候成功入選，現在大概是一個退休的國手，可能就不會是今天的金控總經理了！」雖然已 20 多年沒打桌球，但林維俊對球類的熱愛並未減退，只是戰場轉移到了高爾夫球場，並幽默地說，不管是乒乓球還是高爾夫球，依然熱愛「小白球」。

台新新光金今年擴大支持多項運動選手，除原有的高爾夫球、空手道及籃球外，新增對霹靂舞、跆拳道及電競三運動項目選手的支持，期盼打造更多元的運動人才培育版圖。「運動培力計畫」也包括「小小培力營」，由所贊助的運動選手擔任指導教練，陪伴孩童在不同的運動項目中探索興趣、培養自信。

台新新光金控「運動培力計畫」啟動儀式由林維俊主持，包括台新銀行總經理林淑真及私人銀行執行長林尚愷、新光人壽總經理黃敏義等亦出席共襄盛舉；此外，由台新新光金控暨子公司贊助的運動員，包括高爾夫球選手錢珮芸、空手道選手辜翠萍、臺北台新戰神籃球隊球員雷蒙恩，以及今年新增支持的跆拳道選手羅嘉翎、霹靂舞選手許馥雅與電競選手 DCG 戰隊劉祥等六位選手身穿正式賽服現身，展現台新新光金控支持運動項目的多元與活力，林維俊並將台新新光金控旗幟授予選手，象徵台新新光金控將做為選手最強後盾，預祝選手們征戰國際賽事再創佳績。

林維俊表示，企業支持體育不只是贊助競技，更重要的是建立長期的人才培育機制。台新新光金控將整合集團資源與經驗值，建構從支持選手到推廣全民運動的完整藍圖，台新新光金控要成為優秀運動員最堅強的後盾，並積極為成就臺灣邁向健康富足的永續未來盡心力。