北捷Apple Pay感應進站7/1上線 台新支付百萬人次驗證

期待已久的 Apple Pay 感應過閘門正式上線，臺北捷運自 7 月 1 日起邁入全面無現金交通新時代！由台新銀行提供收付金流服務，國內外信用卡及綁定 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 等皆可感應進站。過去票證加值、排隊買單程票的日常，現在都能省去；不論本地通勤族或國外旅客，只要攜帶慣用信用卡或智慧手機，即可輕鬆直達月台。台新信用卡也同步推出優惠，新戶申辦 Richart 卡，週週最高享百元回饋，領券再享月月 50 點回饋。