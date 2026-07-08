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營收速報 - 金山電(8042)6月營收4.38億元年增率高達51.3％

鉅亨網新聞中心

金山電(8042-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣4.38億元，年增率51.3%，月增率9.44%。

今年1-6月累計營收為23.71億元，累計年增率35.17%。

最新價為162元，近5日股價下跌-7.82%，相關電子零組件類指數下跌-5.8%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3825 張
  • 外資買賣超：-3634 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-191 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 4.38億 51% 9%
26/5 4.00億 33% -7%
26/4 4.30億 33% 15%
26/3 3.74億 21% 22%
26/2 3.07億 23% -27%
26/1 4.22億 50% 13%

金山電(8042-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子器材電容器之製造加工買賣及進出口業務。承包設計各種無線電工程業務。除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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