鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-23 17:33

保瑞 (6472-TW) 今 (23) 日宣布，位於美國明尼蘇達州、具大規模口服製劑產能的 Maple Grove 廠，迎來首家亞洲新藥客戶，與韓國第一藥品旗下新藥開發公司 Onconic Therapeutics 簽署製造合作合約，將協助治療胃食道逆流疾病 (GERD) 的鉀離子競爭性酸抑制劑 (P-CAB) 錠劑 JAQBO 推進美國臨床開發及後續商業化量產準備。

保瑞指出，根據雙方合約，保瑞 Maple Grove 廠將提攻 JAQBO 的品質管制、安定性試驗，以及 Onconic 規劃中美國臨床三期試驗所需的化學、製造與管制 (CMC) 文件準備等服務。

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保瑞說明，JAQBO 為 Onconic 自主研發的新藥，於 2024 年 4 月取得韓國上市許可，並在同年 10 月上市。上市以來，JAQBO 在韓國處方量持續成長，Onconic 也陸續在多個國際市場簽署商業化合作協議，加速拓展海外布局。