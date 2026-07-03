鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-03 12:26

保瑞 (6472-TW) 5 月以 1.225 億美元收購美國生物製藥公司 MacroGenics(MGNX-US) 拆分的 CDMO 業務，該交易即日起正式由全資子公司 Bora Biologics USA, LLC 交易完成，並與 MacroGenics 簽訂 CDMO 服務合約，為保瑞 CDMO 業務新增動能，激勵保瑞今 (3) 日逆勢走揚，站上半年線。

保瑞今天早盤以 437 元開高走高，盤中最高衝上 462 元，大漲逾半根停板，並一舉站上半年線，雖隨後漲幅收斂，但截至 11 點 30 分，股價暫報 444.5 元，仍漲逾 2%，成交量超過 2000 張。

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保瑞指出，此收購案包含 MacroGenic 位於馬里蘭州洛克維爾市 (Rockville 廠) 的大分子生產廠區，以及在弗雷德里克 (Frederick) 的倉儲中心。

保瑞表示，隨著此次交易完成，包括美國馬里蘭州 Rockville 廠、泰福 (6541-TW) 的加州 San Diego 廠，以及台灣竹北 1 座前期開發據點都屬於保瑞旗下品牌保瑞生技，合計具備 2 萬公升一次性生物反應器 (SUB) 原料藥製造產能。

保瑞進一步提到，在 Rockville 廠加入後，保瑞生技共支援超過 4 項商業化生產計畫，累計完成超過 120 批 GMP 批次，並供應包括美國、歐盟、日本、加拿大及英國等全球主要市場。