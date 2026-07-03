鉅亨網記者劉玟妤 台北
保瑞 (6472-TW) 5 月以 1.225 億美元收購美國生物製藥公司 MacroGenics(MGNX-US) 拆分的 CDMO 業務，該交易即日起正式由全資子公司 Bora Biologics USA, LLC 交易完成，並與 MacroGenics 簽訂 CDMO 服務合約，為保瑞 CDMO 業務新增動能，激勵保瑞今 (3) 日逆勢走揚，站上半年線。
保瑞今天早盤以 437 元開高走高，盤中最高衝上 462 元，大漲逾半根停板，並一舉站上半年線，雖隨後漲幅收斂，但截至 11 點 30 分，股價暫報 444.5 元，仍漲逾 2%，成交量超過 2000 張。
保瑞指出，此收購案包含 MacroGenic 位於馬里蘭州洛克維爾市 (Rockville 廠) 的大分子生產廠區，以及在弗雷德里克 (Frederick) 的倉儲中心。
保瑞表示，隨著此次交易完成，包括美國馬里蘭州 Rockville 廠、泰福 (6541-TW) 的加州 San Diego 廠，以及台灣竹北 1 座前期開發據點都屬於保瑞旗下品牌保瑞生技，合計具備 2 萬公升一次性生物反應器 (SUB) 原料藥製造產能。
保瑞進一步提到，在 Rockville 廠加入後，保瑞生技共支援超過 4 項商業化生產計畫，累計完成超過 120 批 GMP 批次，並供應包括美國、歐盟、日本、加拿大及英國等全球主要市場。
保瑞計畫於未來 12 至 18 個月內，將其美國原料藥 (DS) 能力與既有的無菌製劑 (DP) 能力整合，提供全球客戶進軍美國市場從開發到商業化無縫整合的生物要解決方案。
上一篇
下一篇