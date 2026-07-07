鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-07 19:24

國票金控 (2889-TW) 今 (7) 日召開法說會，這是公股正式入主後的首場法說，更是總經理吳瑛上任後的首度亮相，她公布四大精進策略，盼子公司均衡成長、強化資產管理品質。面對全球金融市場波動、Fed 立場偏鷹，發言人李憲宗表示，下半年團隊在台美債券操作上採取「戒慎恐懼」的保守策略，將存續期間控制在風險可承受水位。

國票金 2026 年上半年累計稅後純益 27.83 億元，年增 323.61%，每股稅後純益 (EPS)0.77 元，整體獲利已提前超越去年全年。主要子公司國際票券上半年稅後純益 15.59 億元，較去年同期成長近 81%；國票證券稅後純益 20.43 億元，較去年同期大幅成長近 1861%。

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國票創投方面，因投資部位評價利益增加及實現出售利益，截至 6 月底，本業累計獲利達 2.12 億元，較去年同期成長近 427%；惟受轉投資大陸之國旺租賃因當地景氣不佳影響，持續提存授信壞帳準備，使國票創投整體獲利略受影響，上半年稅後純益為 3874 萬元。

國票金總經理吳瑛表示，隨 5 月底董事會順利改選，全新經營團隊正式就位，國票金控將朝「強化子公司均衡穩健發展」、「提升公司治理與嚴謹風控」、「激勵員工與打造幸福職場」及「追求集團永續發展」四大面向精進。未來將透過擴大不同風險等級授信案的利差配置，優化資產配置，以法人批發金融為核心發揮集團綜效。

針對法人與媒體關心的利率與債券操作布局，李憲宗表示，外幣債方面，年初已在美債利率接近 4% 附近進行調節，隨利率上行將尋求更好利率以優化組合；因應後市升息的不確定性與養券需求，到期增額部位將傾向以「浮動利率債券」替代，將存續期間控制在風險可承受水位。

國內債部分，雖然台債仍有不錯的養券利差，但因國內通膨走升、證券商資金緊俏使利率有走深趨勢，經營團隊抱持「戒慎恐懼」的態度，在台債補券上採取保守因應，嚴格控制存續期間。

李憲宗直言，今年市場預期的「降息機會已經落空」，甚至不能排除未來有升息的可能性。至於台灣房市展望，他坦言，不動產並非國票專業，且央行信用管制措施目前看不出有進一步鬆綁的跡象，因此，國票金在授信業務上，將會絕對的「堅守央行管制的紅線」。