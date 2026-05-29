〈國票金股東會〉蔡紹中全程坐鎮！副董、獨董爭議煙硝味濃 魏啟林二大原則保守應對

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-29 14:45

國票金控 (2889-TW) 今 (29) 日召開 2026 年度股東常會，歷時約 2 小時，現場煙硝味十足，耐斯與人旺二大民股陣營的台下攻防也成為焦點。旺旺集團副董事長暨國票金大股東蔡紹中罕見全程親自到場「督軍」坐鎮，人旺股東代表質疑副董職務的設立與耐斯集團續任獨董陳惟龍的適格性。面對股東的連番質疑，董事長魏啟林態度審慎，強調一切交由下一任經營團隊處理，不法質疑與判決書將送交主管機關認定。

國票金控2026年度股東常會，由董事長魏啟林(右1)主持，總經理陳冠舟(中)過程中並未發言。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

蔡紹中低調現身全程緊盯 人旺陣營連番質問劍指耐斯

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國票金過去民股大股東結構多元，人旺集團、耐斯集團之間的緊張關係向來是市場矚目焦點。今天大股東蔡紹中打破過往低調作風，全程親自參與股東會，引發外界高度關注。市場人士普遍解讀，在董事會洗牌的關鍵時刻，大股東親自現身具有強烈的「督軍」與穩固陣腳意味。

隨後在股東發言階段，人旺陣營的股東代表接連上台，將矛頭直指耐斯集團提名的續任獨立董事陳惟龍。股東引述台北地方法院民事判決內容，砲轟陳惟龍多次要求公司員工陪同打高爾夫球、卻由公司公款買單，遭法官明確認定為「公款私用、損害國票金利益」。

此外，股東痛批陳惟龍涉嫌以干預專業經理人未來「人事升遷」為手段，施壓經理人不得將資料送交董事會討論，遭法官斥為「言語霸凌」，強烈要求陳惟龍應自行辭職，以免影響國票金控聲譽。人旺陣營亦針對未來是否設置「副董事長」一職的必要性提出質問。

旺旺集團副董事長暨國票金大股東蔡紹中今天親自出席股東會。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

魏啟林穩健防守拋「二大原則」 難題交由新經營團隊

面對股東連番質疑，魏啟林以相當保守且穩健的態度進行回應，採取「尊重下屆經營團隊」與「回歸主管機關」二大原則來應對。

魏啟林表示，關於股東質疑是否設置副董事長、其具體權責劃分，以及未來公司是否要對陳惟龍獨立董事提起刑事訴訟、追討不法所得等議題，皆屬於新一屆董事會成立後的內部職權。現任經營層在股東會現場無法代為決定或定案，但承諾會將今日股東的所有發言完整記錄，提交給新任董事會進行內部討論。

至於股東最關切的陳惟龍「獨立董事當選資格與適格性」問題，魏啟林強調，獨立董事的資格審查與最終適格與否，決定權在於金管會等主管機關。國票金控在程序上無法直接撤銷或處理其當選資格，但公司將會把今日股東的發言紀錄，連同法院的判決書，一併陳報給主管機關，由主管機關做最終的審查。