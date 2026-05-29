鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-05-29 14:08

國票金控 (2889-TW) 今 (29) 日順利完成第十屆董事會改選，股東出席率高達 87.95%，最終歷時約 2 小時，由公股陣營斬獲過半席次，預計下午董事會推舉張兆順擔任新董事長。現任董事長魏啟林致詞時強調，受惠於降息環境與外幣債券收益由負轉正，今年前 5 月展現強勁動能，累計獲利有望達 19 億元。

董事改選結果出爐：公股奪 5+3 席 耐斯與人旺各擁 3 席

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國票金本次董事改選攸關未來經營方向，最終投票結果推選出 10 席一般董事及 5 席獨立董事，共計 15 席。最終以 96.13% 的高贊成比例順利通過。

公股陣營（共 8 席）： 斬獲 5 席一般董事（第一銀行張兆順、周慶輝、蔡淑慧，台灣企銀乙增祥，合作金庫吳瑛）及 3 席獨立董事（謝智源、梁穗昌、李文雄），成功拿下經營權。

耐斯集團（共 3 席）： 拿下 2 席一般董事（陳冠舟、雷虎科技董事長陳冠如）及 1 席獨立董事（陳惟龍）。

人旺陣營（共 3 席）： 獲得 2 席一般董事（施正峯、楊承義）及 1 席獨立董事（楊家興）。

台鋼陣營（共 1 席）： 由會計師劉子猛當選 1 席一般董事。

魏啟林：前 5 月預算達成率破 8 成 降息環境重添獲利動能

魏啟林指出，回顧去 (2025) 年，面對全球金融環境變化與美國川普政府關稅政策的衝擊，市場波動加劇，但國票金仍維持穩健，全年稅後純益達 22.96 億元，年增 5.73%，EPS 為 0.63 元。

邁入 2026 年，國票金成長動能更趨強勁，今年 1 至 4 月自結累計稅後盈餘已達 14.09 億元，年增高達 607%，每股稅後純益 (EPS) 為 0.39 元。他預估，5 月金控獲利可望破 5 億元，使得 1 至 5 月累計獲利可望達到 19 億元左右。截至 5 月底，今年度目標預算達成率已達約 81%，成長力道顯著。

在子公司表現方面，魏啟林表示，隨著利率來到關鍵轉折點，國際票券在降息環境下，外幣債券收益已由負轉正，重新帶動集團獲利；國票證券受惠台股成交量放大，經紀收益倍增；國票創投因本業評價回升，表現亮眼。至於樂天國際銀行與國票租賃，目前也都朝著擴大資產規模與穩健貢獻獲利的方向前進。

針對股東關心的股利政策，魏啟林強調，公司將秉持兼顧股東回饋與長期發展的原則，審慎規劃盈餘分配，在穩定回饋股東的同時，保留足夠資源支持未來發展。