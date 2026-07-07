鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-07 17:37

LED 光學透鏡廠雷笛克光學 (5230-TW) 今（7）日公佈 6 月營收為 1.22 億元，呈月年雙增，累計上半年營收 6.6 億元，年增 4.47%；雷笛克光學表示，隨著車用市場布局持續深化，加上專業照明客戶結構優化效益逐步發酵，公司整體營運已正式擺脫谷底，並看好第三季車用客戶需求維持強勁。

雷笛克6月營收1.2億元月年雙增 看好Q3車用客戶需求強勁。(圖：shutterstock)

雷笛克光學 6 月營收 1.2 億元，年增 19.6%，月增 6.1%。第二季營收 3.5 億元，年增 7.5%，季增 15.6%。累計上半年營收 6.6 億元，年增 4.47%。

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從產品業務別營收表現來看，雷笛克母公司主營之透鏡產品 (含其他)6 月營收達 1.10 億元，月增 5.37％、年增 18.97％，成長動能相對明確，後續再搭配 AI Server 精密結構件出貨，將有助於擴大集團整體營收成長力道及獲利能力。

雷笛克指出，公司持續深化車用照明市場布局，受惠電動車、智慧車與高階車燈設計升級需求帶動，第二季車用領域銷售創下歷年單季新高，年增 21％，占整體營收比重正式突破五成、並達 52％水準，再加上專業照明應用領域穩健提升下，挹注整體營運良好成長動能。

雷笛克近年積極優化接單結構，逐步提高頭燈、霧燈等較具光型要求之高附加價值產品占比，帶動整體產品組合朝更具技術門檻與獲利品質的方向邁進。

展望 2026 年第三季，雷笛克持審慎樂觀看法。看好車用新案持續出貨、Tier 1 客戶備貨需求延續，以及高附加價值透鏡產品占比提升，有助於推動車用業務保持良好成長趨勢。