鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-07-07 19:40

英特爾 (INTC-US) 證實調漲部分消費級與伺服器級的 CPU 售價，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (7) 日針對此事指出，近期許多關鍵材料陸續漲價，主因為市場需求熱絡導致缺貨，進一步調漲價格是市場常態，認為不必過度擔憂。

英特爾調漲CPU售價 童子賢：需求熱絡導致缺貨，漲價不必過度擔憂。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

童子賢表示，若科技能顯著提升工作效率、生活便利與生產力，需求自然就會擴大。而近期因市場需求暢旺，供給相對吃緊，供應端掌握定價權，從 IC、載板、被動元件等關鍵材料皆漲價。

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童子賢進一步表示，缺貨漲價是市場常態，而缺貨也會使廠商擴產，包括半導體製造、被動元件、載板等都會擴產，但也不必擔心擴產後就會跌價，因為科技持續進步，就會持續帶動需求。