營收速報 - 鑫龍騰(3188)6月營收2.40億元年增率高達228.97％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為25.31億元，累計年增率725.22%。
最新價為23.85元，近5日股價上漲1.25%，相關建材營造股價指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+44 張
- 外資買賣超：+44 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|2.40億
|229%
|-40%
|26/5
|4.02億
|826%
|41%
|26/4
|2.85億
|915%
|-56%
|26/3
|6.45億
|1428%
|79%
|26/2
|3.61億
|508%
|-40%
|26/1
|5.98億
|885%
|179%
鑫龍騰(3188-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。建材批發業。一般廣告服務業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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