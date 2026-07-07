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營收速報 - 鑫龍騰(3188)6月營收2.40億元年增率高達228.97％

鉅亨網新聞中心

鑫龍騰(3188-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣2.40億元，年增率228.97%，月增率-40.29%。

今年1-6月累計營收為25.31億元，累計年增率725.22%。

最新價為23.85元，近5日股價上漲1.25%，相關建材營造股價指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+44 張
  • 外資買賣超：+44 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 2.40億 229% -40%
26/5 4.02億 826% 41%
26/4 2.85億 915% -56%
26/3 6.45億 1428% 79%
26/2 3.61億 508% -40%
26/1 5.98億 885% 179%

鑫龍騰(3188-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業。建材批發業。一般廣告服務業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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