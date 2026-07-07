公司被「山寨」了嗎？小心假徵才陷阱！104火速下架台中遭冒名職缺 啟動防詐升級

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-07 15:53

台中盛豐新流量商業社驚傳遭不法份子冒名在 104 人力銀行 （3130-TW）刊登職缺，企圖誘騙求職者個資，104 人力銀行於獲報後立即查證並下架相關職缺，同時通知受影響會員提高警覺。針對近期詐騙手法不斷翻新，104 人力銀行已強化安全審查機制，並將採取多重因子認證防範冒用，呼籲民眾面試切勿加入外部通訊軟體，以免落入詐騙陷阱。

公司被「山寨」了嗎？小心被當誘騙的餌！104火速下架台中遭冒名職缺 啟動防詐升級。（圖：shutterstock）

近期台中發生一起惡劣冒名徵才案件，盛豐新流量商業社遭不法份子盜用名義，於 104 人力銀行平台發布客服與採購相關職缺。104 人力銀行表示，該案申請人於七月三日依照現行新客戶刊登作業流程，提供經濟部商號公開登記資料及同名負責人身分證件進行審查，審核通過後於七月四日至六日間刊登職缺，直至六日原商號負責人致電反映，才揭發此起冒名事件。

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獲報後，104 人力銀行隨即下架該商號與所有職缺，並逐一聯繫主動應徵及被聯繫的求職會員，提醒提高警覺，全力防範個資遭外洩或被不法份子利用。為了維護求職環境安全，104 人力銀行已備妥相關蒐證資訊，積極配合警方偵辦調查，共同打擊詐騙行為。

因應詐騙集團偽造與冒用技術持續更新，104 人力銀行強調將升級安全措施，全面導入多重因子認證系統，從源頭強化對企業身分的查核，防止類似事件再次發生。