公司被「山寨」了嗎？小心假徵才陷阱！104火速下架台中遭冒名職缺 啟動防詐升級
鉅亨網記者張韶雯 台北
台中盛豐新流量商業社驚傳遭不法份子冒名在 104 人力銀行 （3130-TW）刊登職缺，企圖誘騙求職者個資，104 人力銀行於獲報後立即查證並下架相關職缺，同時通知受影響會員提高警覺。針對近期詐騙手法不斷翻新，104 人力銀行已強化安全審查機制，並將採取多重因子認證防範冒用，呼籲民眾面試切勿加入外部通訊軟體，以免落入詐騙陷阱。
近期台中發生一起惡劣冒名徵才案件，盛豐新流量商業社遭不法份子盜用名義，於 104 人力銀行平台發布客服與採購相關職缺。104 人力銀行表示，該案申請人於七月三日依照現行新客戶刊登作業流程，提供經濟部商號公開登記資料及同名負責人身分證件進行審查，審核通過後於七月四日至六日間刊登職缺，直至六日原商號負責人致電反映，才揭發此起冒名事件。
獲報後，104 人力銀行隨即下架該商號與所有職缺，並逐一聯繫主動應徵及被聯繫的求職會員，提醒提高警覺，全力防範個資遭外洩或被不法份子利用。為了維護求職環境安全，104 人力銀行已備妥相關蒐證資訊，積極配合警方偵辦調查，共同打擊詐騙行為。
因應詐騙集團偽造與冒用技術持續更新，104 人力銀行強調將升級安全措施，全面導入多重因子認證系統，從源頭強化對企業身分的查核，防止類似事件再次發生。
104 人力銀行特別提醒廣大求職者，詐騙份子現今多透過邀請加 LINE 或其他外部通訊軟體，進行面試邀約。請務必提高警覺，若面試過程中對方要求加入通訊軟體，或要求提供身分證字號、銀行帳戶等敏感個人資訊，極有可能是假冒徵才、真詐騙的陷阱，求職者應立即拒絕並向 104 客服平台檢舉，保障自身權益。
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