300大廠搶人4萬人搶卡位！104職缺123萬年增4.2% 這2種人「缺很大」創10年新高

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-04 12:51

今夏規模最大的職涯博覽會今 (4) 日在台北世貿一館正式登場，集結東京威力科創、中國信託及鼎泰豐等 300 家指標性企業現場搶才，總計釋出 9.2 萬個工作機會，吸引近 4 萬名求職者踴躍參與，場面相當熱絡 。在 AI 科技與綠色轉型的雙重趨勢帶動下，人才市場需求持續升溫，全站工作機會數已成長至 123 萬個，較去年同期成長 4.2% ，今年參展企業展現出濃厚的 AI 應用佈局，高達 85% 的企業釋出 AI 相關職缺，綠領職缺更創十年新高。

4萬人現場搶卡位！104：職缺123萬年增4.2%創新高 AI和綠領人才最搶手。（圖;104提供）

104 人力銀行 (3130-TW) 人才永續長鍾文雄分析，今年參展企業展現出濃厚的 AI 應用佈局，高達 85% 的企業釋出 AI 相關職缺 。在人才招募策略上，科技業偏向招募打造 AI 基礎建設的硬體研發與伺服器技術人才；民生消費與金融業則積極尋求應用 AI 的數據科學家，以優化商業決策分析。

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此外，因應企業淨零轉型，綠領人才需求同步爆發，相關工作機會已達近 3 萬個，創下十年新高，包括永續管理系統工程師、環保工程師及 ESG 永續管理師等職務，已成為各大科技廠爭搶的熱門人選 。

從產業需求觀察，住宿餐飲服務業以 24.8 萬個工作機會居冠，電子資訊、軟體與半導體業以 19.4 萬個緊追在後，批發零售與傳直銷產業則以 17.2 萬個位居第三 。若以求供比分析，每位求職者平均可分得 2 份工作機會，其中建築營造及不動產業資源最豐沛，每人可分到 13 份工作，住宿餐飲服務業及批發零售業也分別擁有 10 份與 9 份的優勢 。反觀電子資訊與半導體產業，雖然需求龐大，但因競爭者眾，求職者的求供比僅為 3，顯示出科技業不僅是求職者首選，其產業內部競爭也相對激烈 。

在求職偏好方面，調查顯示，有明確產業傾向的求職者中，高達 34% 青睞電子資訊、軟體與半導體產業，顯示 AI 與數位轉型帶來的長期發展潛力仍具強大吸引力 。而從職務類型來看，客服、門市、業務與貿易類職缺以 15% 的佔比高居第一，顯示服務導向職務仍是市場基石 。