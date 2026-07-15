Gogolook深入在地防詐版圖 雲林縣導入Watchmen系統阻詐騙廣告

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-15 16:46

隨著詐騙手法日新月異，各地方政府面臨的治安挑戰也各不相同，信任科技服務商 Gogolook(6902-TW) 今 (15) 日宣布與雲林縣政府正式展開深度合作，提供 Watchmen 偽冒偵測系統，可主動偵測並下架社群詐騙廣告和偽冒網站，以解決雲林在地化詐騙狀況。

Gogolook 和雲林縣政府及警方舉辦簽約儀式，左起為Gogolook 董事長鄭勝丰、雲林縣縣長張麗善、雲林縣警察局局長黃富村。(圖：Gogolook提供)

Gogolook 憑藉領先的 AI 防詐技術與詐騙情資資料庫，日前協助鴻海推動以 AI 為核心的智慧城市解決方案，為各縣市政府提供可快速落地的防詐應用。

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Gogolook 觀察，雲林縣作為農業大縣，居民結構相對高齡，因此詐騙集團的犯罪手段與其他都會城市截然不同；據 Watchmen 分析，雲林鄉鎮農會品牌與商品常受詐騙冒名，抑或假藉「農業補助金」、「中醫養生話術」等對農民行騙。

而詐騙集團也會透過 LINE、簡訊、社群平台偽冒縣長或地方首長身分來博取信任。

有鑑於此，雲林縣政府引進 Gogolook 的 Watchmen 偽冒偵測系統，經過數月的 AI 模型訓練後，可精準鎖定在地化的詐騙廣告與網站樣態，一旦偵測到風險，警局立刻啟動跨平台下架作業，在詐騙訊息危害到民眾前完成超前阻斷。

Gogolook 說明， Watchmen 上線一個月內即展現精準的阻斷成效，透過 AI 技術主動偵測出 413 則與雲林在地有關的高風險社群廣告，來自 154 個粉絲專頁，平均處理時間更大幅縮短至 24 小時內。

數據顯示，偽冒對象持續以雲林在地農產品為大宗，占整體偽冒種類高達 90%，多數利用「縣長推薦」、「農會甄選 / 精培」、「雲林在地」等話術建立信任，進而將消費者導向一頁式詐騙網站，且超過 70% 詐騙集團採短期、多帳號、分散式的操作，企圖規避平台封鎖。

雲林縣長張麗善表示，雲林縣政府長期推動打詐雲林隊，結合警察局、各局處、金融機構、超商、社區和民間科技力量，讓詐騙內容在接觸民眾前被發現、被處理、被阻斷。

Gogolook 共同創辦人暨董事長鄭勝丰說，作為雲林人很榮幸能透過公私協力模式，為雲林縣建立首創的在地化防詐系統。