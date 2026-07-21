鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-21 13:08

畢業季求職熱潮引爆南部就業市場板塊位移，根據 1111 人力銀行調查顯示，今年前半年南部工作機會年增近 10%，成長幅度超越北部與中部。受惠於半導體與人工智慧製造等新興產業持續擴張，加上南部上班族每日工時八小時以下的比例居冠，且每周平均花費 4.3 小時舒壓，展現出就業機會與生活品質的雙重優勢，吸引大量青年人才湧入南台灣。

AI浪潮牽動就業市場板塊位移！南部工作機會年成長近10% 超車中、北部。（圖：shutterstock）

畢業季求職熱潮引爆南部就業市場板塊位移，根據 1111 人力銀行調查顯示，今年前半年南部工作機會年增近 10%，成長幅度超越北部與中部。受惠於半導體與人工智慧製造等新興產業持續擴張，科技投資正帶動區域經濟與就業同步成長，讓南台灣就業市場熱度持續發燙。

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為了擴大產學連結與發掘優秀人才，1111 人力銀行攜手台灣青年文化創生協會舉辦第三屆大武山職場新人賞，集結南部十四所重點大學，涵蓋智慧製造、公共安全與創新商務等三十六項職種，由各界專業人士舉薦與評選，大聲疾呼菜鳥也可以很厲害，期盼凝聚社會對青年人才的支持，共同打造友善職場。

在現今講求工作與生活平衡的社會氛圍裡，1111 人力銀行發布的上班族職活力認同感調查顯示，南部上班族每周平均花上 4.3 小時舒壓，高於北部與中部，且每日工作時數在八小時以下的比例居冠。相較於北部上班族最擔心投資失利、中部上班族煩惱車貸，南部上班族則較苦於償還學貸。

行政院推動身心調適假以營造友善職場，民間企業若想在缺工時代提升職活力，薪資待遇、好相處的同事主管、彈性工時、通勤時間短以及臨時請假容易，都是上班族眼中的具體指標。調查指出，通勤便利與離家人朋友近也具備強大的人才磁吸力。