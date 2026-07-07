〈焦點股〉輝達Vera Rubin啟動拉貨 上詮亮燈漲停站回600元大關

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-07-07 12:12

輝達 (NVDA-US) Vera Rubin 平台因進入出貨與量產階段，台灣光通訊廠供應鏈也同步受惠，上詮 (6442-TW) 受惠過去深入光通訊產品研發有成，預期光纖陣列單元 (FAU) 於第 3 季起，將依客戶需求量產交貨，未來有望挹注營收持續增長，上詮今 (7) 日股價開盤後迅速攻上漲停價 631 元，成功站回 600 元大關。

輝達Vera Rubin啟動拉貨，上詮亮燈漲停站回600元大關。(圖：shutterstock)

上詮今 (2026) 年營運同步強化研發與製造 2 大方向，並以 Fiber Array Unit(FAU) 與光纖單元組裝技術為核心布局，除了推進次世代高速光通訊產品開發，加速相關產線與組裝技術。

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目前輝達 Vera Rubin 被視為 AI 伺服器新一代主力架構，輝達在官網上也表示 Vera Rubin 已全面進入量產。業界指出，Vera Rubin 是由台積電 (2330-TW) 負責先進製程與封裝，由奇景光電提供矽光關鍵元件，鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯負責 AI 伺服器交換器業務，上詮則負責 FAU 及光耦合部分，目前上詮將持續投資，為明後 (2027、2028) 年產能做準備。

上詮高層表示，在第 3 季起 FAU 產品依客戶需求量產，第 4 季出貨量則逐季遞升，有望挹注未來業績發酵增長，