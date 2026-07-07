凌華6月營收創單月次高 Q2、上半年同創新高
鉅亨網記者彭昱文 台北
工業電腦廠凌華 (6166-TW) 公告 6 月營收 15.08 億元，創歷史同期新高、單月次高，月增 4.7%、年增 25.9%；第二季營收 44.59 億元，則為單季新高，季增 29%、年增 52%；上半年營收 79.03 億元，亦為同期新高，年增 41%。
凌華說明，6 月營收若從區域市場表現來看，三大區域同步成長，美洲市場持續為主要營收來源，上半年營收占比達 34%，較去年同期成長 55%；歐洲市場營收占比 20%，年增 52%；亞洲市場則較去年同期成長 49%。
應用端方面，凌華表示，工業自動化、智慧醫療、機器人與智慧交通等邊緣 AI 應用場域的客戶需求持續擴大，展現公司在邊緣 AI 與智慧邊緣應用市場的成長動能。
凌華表示，公司於 COMPUTEX 2026 期間安排超過 50 場客戶拜訪、商務洽談及媒合活動，進一步深化與全球客戶及產業夥伴的合作機會，吸引來自 25 個國家的潛在客戶交流，累計取得 153 筆潛在商機，其中，73 筆達成行銷有效潛在客戶，展現相關解決方案在國際市場的高度關注與後續轉換潛力。
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