上詮自結3月虧損1500萬元 較去年同期由盈轉虧
鉅亨網記者黃皓宸 台北
光通訊廠上詮 (3363-TW) 近期因股價波動劇烈，遭主管機關要求公布注意交易資訊標準，上詮今 (20) 日公告今 (2026) 年 3 月份稅後淨損為 1,500 萬元，EPS 為 - 0.12 元，較去 (2025) 年同期由盈轉虧，若加計今年前 2 月，共計淨損 8,600 萬元，總計首季虧損 1.01 億元，EPS 為 - 0.98 元，與去年第 1 季相比，同為由盈轉虧。
法人指出，上詮雖然首季持續虧損，但公司自 2022 年起開始切入矽光 (CPO) 產品研發，目前已完成多項開發製程認證，未來將全力推進至封裝整合，目前有 多項產品可對應客戶 1.6T 或大於 6.4T 產品應用。
輝達執行長黃仁勳在今年 3 月中旬時表示，採用台積電 (2330-TW)COUPE 製程的共同封裝光學目前正在順利量產。據業界人士指出，光通訊廠上詮扮演台積電順利量產關鍵的光纖陣列 (FAU(供應商，目前應用在可插拔式 CPO 產品正量產出貨，有望成為台積電 COUPE 製程推進的廠家。
法人表示，上詮在 FAU(光纖連接器) 出貨逐步放大下，有望推升今年業績增長。
上詮公司則預期 FAU 是未來高速運算系統下不可或缺的零組件，有望隨著光通訊頻寬持續在 2026-2028 年持續增加，有望推升 CPO 市場的快速擴張。
上詮近期在光通訊股題材持續發燒下，股價持續向上寫新高，今日開高後盤中亮燈漲停，終場漲停收 988 元，再寫歷史新高價，距離千金股僅一步之遙。
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