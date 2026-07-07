〈房產〉上半年商用不動產交易量能強度高 CBRE：商辦租賃去化力道增強

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-07 12:00

商仲 CBRE 世邦魏理仕總經理林敬超今 (7) 日指出，半導體及供應鏈業者將持續積極評估合適標的，預期下半年工業地產仍是商用不動產市場交易重點。另一方面，受到台股報酬率飆升的影響，整體不動產市場相形失色，投資人對於購買收益型不動產的意願偏低，預估中短期內商用不動產交易動能仍將高度仰賴自用需求。

上半年商用不動產交易量能增強 CBRE：商辦租賃去化力道增強。(鉅亨網記者張欽發攝)

世邦魏理仕研究部統計，2026 年上半年全台大型土地及商用不動產成交金額為新台幣 2,188 億元，與去年同期相比大幅成長 41%，但此一增長主要來自商用不動產交易挹注，土地買賣市場仍未明顯回溫。儘管央行於 3 月鬆綁第二戶購屋貸款限制，且部分縣市出現落底回升跡象，令特定建商購地意願稍有改善，但在整體房市買氣偏弱、購地貸款限制不變的雙重壓力下，多數建商抱持觀望態度，上半年建商購地金額計 436 億元，較去年同期下滑 28%。

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不同於土地市場，商用不動產市場持續創造佳績，世邦魏理仕指出，2026 年上半年全台商用不動產投資總額為 1266 億元，年增率高達 92%，此一增幅主要可歸因於強勁的自用型買盤。受惠於 AI 浪潮延續，國際大廠對台灣資通訊產品的需求大幅攀升，促使相關業者加速擴廠步伐，上半年全台廠房及物流買賣金額年增 279% 至 968 億元，超越去年全年交易規模，成為當前商用不動產市場主流購買標的。

展望下半年投資市場後市，世邦魏理仕總經理林敬超指出，在科技業外銷表現優異下，半導體及相關供應鏈業者將持續積極評估合適標的，預期下半年工業地產仍是商用不動產市場交易重點。

另一方面，受到台股報酬率飆升的影響，整體不動產市場相形失色，投資人對於購買收益型不動產的意願偏低，預料中短期內商用不動產交易動能仍將高度仰賴自用需求。土地市場上，在台灣央行未進一步放寬信用管制之前，多數建商將維持較為保守的購地策略，上市櫃建商則持續對於六都及新竹地區精華區土地保持關注，預期全年土地市場交易量將較去年小幅回升。」

同時，2026 年第二季台北市中心優質辦公室總淨去化量為 9154 坪，寫下近一年來單季新高。隨著企業租戶陸續進駐新建大樓，近兩年新完工大樓進駐率逐漸升高，加上不少企業獲利穩健，整體擴張與升級需求同步提升，市場去化表現明顯轉強。與此同時，今年上半年無新大樓落成，加以搬遷活動熱絡，台北市中心 A 辦及 B 辦空置率連兩季下降，整體優質辦公室平均空置率自去年底的 8.1% 減少至今年第二季的 6.7%。

在成交租金方面，第二季台北市中心 A 辦及 B 辦平均租金為每坪 3118 元、1967 元，分別較第一季成長 0.5%、0.7%。分析租金成長原因，市場上逾 80% 搬遷交易集中於多棟低屋齡且租金高於路段行情之辦公大樓，因而帶動平均租金水準上揚。隨著 A 辦與 B 辦的平均租金差距擴大至 59%，部分租戶在時間及成本的考量下，可能選擇於原地續約，為未來數季 B 辦市場的租金和空置表現形成支撐。

在 2026 年年底前，台北市中心預計將迎來 4 棟新大樓完工，合計為市場增添約 2.1 萬坪的可租賃面積。世邦魏理仕研究部主管李嘉玶指出，在下半年新增供給量體對全體市場衝擊有限，且部分興建中大樓預租情況良好，加上特定大樓房東預留自用的面積可能提高，預測今年底平均空置率僅將小幅升至 7.4%。