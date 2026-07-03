鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-03 10:19

房市上半年表現低迷，不過六都各類物件價格是各有漲跌，但由房仲業者統計顯示，全台六都實價資料，相較去年同期，台中市在公寓、華厦及大樓住宅近一年都還維持漲勢，漲幅都是六都之冠，其中台中的大樓住宅總價更上漲 20.3%，也居各都各類產品漲幅之冠

房仲業者分析，台中市受惠於市區更新與自住需求支撐，加上區域重劃區眾多，新大樓推陳出新，但與電梯物件相比，都會區公寓產品價格更具競爭力，使其仍有一定抗跌力道。

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近一年全台六都中有四都的住宅大樓產品，平均總價增幅顯著；反觀公寓則表現較屬低迷，六都中僅台北、台中公寓房價維持微漲。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，自央行打房以來，購屋人出手愈趨保守，而在房市低迷之際，更顯住宅大樓保值性，至於傳統公寓則面臨嚴峻的考驗。

觀察數據，六都上半年公寓平均成交總價較屬低迷，僅台北、台中仍有 1.2%、3.3% 的微幅漲勢，至於其餘四都則呈現盤整，並以台南市公寓產品平均總價跌幅達 10.1% 最多，另外高雄市老公寓平均總價也有 5.9% 的跌幅。

賴志昶分析，公寓普遍具有屋齡高、無電梯、無管理等劣勢，尤其在限貸氛圍之下，銀行審核貸款趨嚴，使其價位也受到影響；而南二都幅員廣大，部分若非都會區的公寓產品，物件狀況多屬不佳，縱使有低總價優勢，在房市寒流之際，價格自然進入盤整期；不過，蛋黃區核心區如台北市，由於土地稀缺、改建潛力高，使其仍能支撐價格，

至於台中市，則受惠於市區更新與自住需求支撐，加上區域重劃區眾多，新大樓推陳出新，但與電梯物件相比，都會區公寓產品價格更具競爭力，使其仍有一定抗跌力道。

相較之下，電梯大厦產品房價表現穩健許多。根據統計，六都華廈房價全數呈現成長，其中台中市更年增達 10.2%；住宅大樓則表現更為強勢，其中台中市年增 20.3% 居冠，新北市也成長突破一成，高總價的台北市住宅大樓產品年增率仍達 7.1%，六都中僅桃園微幅修正。賴志昶認為，華廈與大樓房價表現也普遍優於傳統公寓，主要原因有二，一是市場買盤以年輕首購為主，此類客群較關注居住品質，因此具備電梯、物業管理及屋齡較新的產品，自然較具吸引力；二是現階段市場仍處寒冬，有限買盤明顯集中於條件較佳的物件，其中都會區的華廈與大樓更顯其房價支撐力。