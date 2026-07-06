鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-06 15:15

受惠科技產業蓬勃發展與台積電 (2330-TW) 效應帶動，新竹縣市向來是建商積極布局、購屋族高度關注的房市熱區。房仲業者彙整實價登錄資料，近一年新竹縣市平均房價中，竹東鎮平均房價由去年的每坪 24.5 萬元攀升至 26.3 萬元，年漲幅達 7.3%，居各行政區之冠；新豐鄉則由每坪 26.7 萬元上升至 28.3 萬元，年增 6%。

而新竹市平均房價由 37.6 萬元微幅上升至 37.7 萬元，年增 0.3%；竹北市則由每坪 48.6 萬元小幅下修至 48.3 萬元，年減 0.6%；湖口鄉平均房價由每坪 26.4 萬元降至 24.4 萬元，跌幅達 7.6%。

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中信房屋延平站前加盟店店長蘇世杰指出，在整體市場買氣趨於保守的情況下，竹東與新豐仍能交出逆勢上漲的成績，關鍵在於產業發展利多與人口外溢效應持續發酵。竹東鎮鄰近科學園區，近年隨著科技產業迅速發展、就業人口增加，再搭配竹科三期的建設規劃，區域房市能見度大幅提升，吸引不少自住與置產買盤進場卡位。

而新豐鄉憑藉相對親民的房價優勢，以及便捷的交通條件，也是竹科新貴外溢需求的重要承接區，在穩定居住需求支撐下，房市表現自然不俗。

蘇世杰並表示，新竹市與竹北市生活機能完善、商業活絡、剛性需求穩定，又有科技產業提供強勁支撐，因此即使市況降溫，但區域房價波動並不大，整體仍維持穩健格局。至於房價回落較明顯的湖口鄉，此一區域工業用地與工廠數量較多，且前往竹科仍有一段通勤距離，上下班時段容易出現塞車情況。過去幾年在資金潮與重劃區建設的帶動下，大量建商進駐推案，同步將湖口的房價拉抬至相對高點，不過，近兩年房市氛圍轉趨保守，市場交易量大幅下滑，區域行情也隨之進入盤整階段，今年市場上甚至還有個別建商主動降價的消息傳出。