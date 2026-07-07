市場大洗牌免驚！財經名嘴克雷默點名5檔遭錯殺績優股：現在正是買點
鉅亨網編譯許家華
美股周一延續近期資金輪動走勢，多檔消費及醫療保健類股遭遇賣壓。不過，CNBC 財經節目《Mad Money》主持人克雷默 (Jim Cramer) 認為，投資人不必對市場輪動感到恐慌，反而應把握機構法人調節所帶來的逢低布局機會。他點名百事、星巴克、Constellation Brands、TJX 及嬌生五家公司，認為目前均已出現具吸引力的買點。
克雷默表示，只要能看懂市場輪動的方向，辨識背後的投資主題，就有機會找到遭到錯殺的優質股票。
他指出，這波市場輪動主要受到上周公布的美國 6 月就業報告影響。數據顯示，美國新增就業人數較前一個月放緩，使大型資產管理機構重新調整投資組合配置。由於許多機構採取主題式投資策略，經常以整個產業或族群為單位進行買賣，因此即使企業基本面沒有改變，仍可能因資金撤出而遭到拋售。
克雷默表示，這類市場輪動經常造成股價與企業基本面脫鉤，讓優質公司無預警遭到低估，也因此提供投資人以折價價格買進優質企業的機會。
他首先看好百事 (PEP-US)，認為近期股價回檔幾乎回吐上一季財報公布後的大部分漲幅，市場對其基本面過於悲觀，而公司將於 7 月 9 日公布最新財報，目前正是布局的良好時機。
另一檔推薦的是星巴克 (SBUX-US)。克雷默指出，執行長 Brian Niccol 持續推動改革，公司轉型計畫仍在進行中，近期股價回跌，反而讓投資人獲得難得的進場機會。他並透露，由 CNBC Investing Club 管理的慈善信託基金目前仍持有星巴克股票。
對於願意承擔較高風險的投資人，克雷默則建議關注 Constellation Brands(STZ-US)。他表示，公司最新財報顯示，旗下啤酒業務已有回穩跡象，雖然烈酒市場仍面臨壓力，但整體營運表現優於市場部分悲觀看法。
克雷默同時看好折扣零售商 TJX Companies(TJX-US)，並表示，目前很難找到比 TJX 更具吸引力的買點。他認為，在消費力放緩的環境下，消費者更傾向轉向折扣商店購物，而傳統零售商庫存增加，也讓 TJX 能以更低價格取得更多商品，進一步提升獲利能力。CNBC Investing Club 管理的投資組合同樣持有 TJX 股票。
除了消費類股外，克雷默指出，周一市場另一項明顯變化，是 AI 概念股重新受到資金青睞，而先前表現強勢的醫療保健類股則出現獲利了結。
他認為，嬌生 (JNJ-US) 便是遭到市場錯殺的代表之一。克雷默指出，自從數年前分拆消費者健康事業 Kenvue(KVUE-US) 後，嬌生已逐步轉型為以製藥業務為核心的企業，同時公司也規劃逐步淡出骨科業務，使整體事業結構更加聚焦。他認為，在 7 月 15 日財報公布前，嬌生具有不錯的投資吸引力。
克雷默最後表示，周一百事、星巴克、Constellation Brands、TJX 及嬌生等股票同步遭遇賣壓，但他認為，這些公司只是市場資金輪動下的「附帶受害者」，企業基本面並未出現明顯惡化。對長線投資人而言，目前反而是分批布局優質企業的有利時機。
市場分析人士指出，近期美股資金輪動速度加快，投資人持續在 AI、高科技、醫療保健及消費類股間重新配置資產。若未來經濟數據持續降溫、聯準會降息預期升高，資金輪動現象仍可能持續，企業財報表現將成為決定個股能否重新獲得市場青睞的重要關鍵。
|公司
|美股代碼
|Jim Cramer 觀點
|看好理由
|近期關注重點
|百事
|PEP-US
|建議逢低布局
|股價回吐上一季財報後大部分漲幅，基本面未惡化，提供不錯進場點
|7 月 9 日公布最新財報
|星巴克
|SBUX-US
|建議買進
|執行長 Brian Niccol 持續推動轉型，近期回檔提供布局機會
|持續觀察轉型成效與同店銷售表現
|Constellation Brands
|STZ-US
|適合願意承擔較高風險的投資人
|最新財報顯示啤酒業務趨於穩定，抵銷部分烈酒業務疲弱影響
|啤酒事業復甦及消費需求變化
|TJX Companies
|TJX-US
|最具吸引力的買點之一
|消費降級有利折扣零售商，傳統零售商庫存增加也有助取得更多低價商品
|美國消費支出及庫存變化
|嬌生
|JNJ-US
|遭市場錯殺
|分拆 Kenvue 後更聚焦製藥業務，並逐步淡出骨科業務，企業結構更單純
|7 月 15 日公布最新財報
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