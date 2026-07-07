鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
記憶體晶片漲價帶來的影響，已從上游供應鏈全面蔓延至消費終端，在中國杭州百腦匯電腦城，普通消費者正面臨記憶體、硬碟漲價凶猛。
有經銷商稱，記憶體和固態硬碟漲得凶，現在有點慌，不會囤太多。部分固態硬碟與記憶體的價格翻倍，1TB 固態硬碟價格從人民幣 500 元漲至 1,000 元（新台幣 4,718 元）左右，PS5 專用 8TB 固態硬碟的售價接近 2 萬元，可買三台 PS5 Pro 主機。
據《界面新聞》6 日（周一）報導，三星存儲京東旗艦店客服表示：「目前由於 AI 熱潮及原材料漲價原因，儲存產業相關產品均有漲價。」
閃迪固態硬碟京東自營店客服則說：「固態硬碟已經漲了快一年，快閃記憶體晶片短缺，快閃記憶體晶片產品漲價。」
此輪漲價潮的源頭，來自全球記憶體晶片原廠的集體行動。2025 年 9 月，閃迪（SanDisk）率先宣布對所有渠道和消費者客戶的快閃記憶體產品價格調漲 10% 以上，拉開了行業新一輪漲價序幕。
緊隨其後，美光科技（Micron）(MU-US) 向渠道商發出通知，宣布暫停所有 DDR4、DDR5、LPDDR4、LPDDR5 等儲存產品的報價，協議客戶價格全部取消。
高盛在今年年初發布的儲存行業報告中指出，當前全球儲存市場的供需不平衡程度已經達到近 15 年來最高峰，預計 2026 年全球 DRAM 整體供應缺口達 4.9%，NAND 缺口達 4.2%，呈現典型供不應求態勢。