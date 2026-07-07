鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-07-07 10:21

記憶體晶片漲價帶來的影響，已從上游供應鏈全面蔓延至消費終端，在中國杭州百腦匯電腦城，普通消費者正面臨記憶體、硬碟漲價凶猛。

有經銷商稱，記憶體和固態硬碟漲得凶，現在有點慌，不會囤太多。部分固態硬碟與記憶體的價格翻倍，1TB 固態硬碟價格從人民幣 500 元漲至 1,000 元（新台幣 4,718 元）左右，PS5 專用 8TB 固態硬碟的售價接近 2 萬元，可買三台 PS5 Pro 主機。

‌



據《界面新聞》6 日（周一）報導，三星存儲京東旗艦店客服表示：「目前由於 AI 熱潮及原材料漲價原因，儲存產業相關產品均有漲價。」

閃迪固態硬碟京東自營店客服則說：「固態硬碟已經漲了快一年，快閃記憶體晶片短缺，快閃記憶體晶片產品漲價。」

此輪漲價潮的源頭，來自全球記憶體晶片原廠的集體行動。2025 年 9 月，閃迪（SanDisk）率先宣布對所有渠道和消費者客戶的快閃記憶體產品價格調漲 10% 以上，拉開了行業新一輪漲價序幕。