鉅亨網編輯林羿君 2026-07-07 12:00

2026 年以來，市場俗稱的「科技七巨頭」（Magnificent Seven）表現平淡，但部分華爾街機構認為，這些大型科技股有望迎來反彈。

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近幾週市場的主流論調是，投資人對超大型雲端服務商（Hyperscalers）持續大舉投入 AI 的效益愈來愈存疑，因此資金轉向獲利成長更強勁的產業與個股。

不過，這樣的市場敘事可能正開始改變。部分華爾街機構指出，隨著晶片股漲勢出現震盪，超大型雲端服務商有望重新受到投資人青睞。

以下為看好科技七巨頭與超大型雲端服務商的主要華爾街機構及其理由。

摩根士丹利

摩根士丹利 (MS-US) 週一 (6 日) 發布報告指出，預期市場資金將逐步由半導體股回流至超大型雲端服務商，因為市場將開始獎勵那些在 AI 資本支出上展現更高紀律的企業。

該行美國首席股票策略師 Mike Wilson 表示：「超大型雲端服務商與半導體股之間近期出現的劇烈表現分歧，恐怕難以持續，因為後者的成長終究仍仰賴前者的投資。」

Wilson 補充指出，每當這類股價走勢分歧告一段落，兩類股票往往會出現反向輪動，而一旦超大型雲端服務商進一步收斂資本支出計畫，便可能成為這波資金輪動的催化劑。

高盛

高盛 (GS-US) 美國首席股票策略師 Ben Snider 於 6 月底接受《Business Insider》訪問時表示，超大型雲端服務商目前估值具備吸引力。

他指出，這些公司的本益比已回落至與 2020 年 3 月疫情引發股市重挫後觸底時，以及 2022 年 10 月聯準會大舉升息、標普 500 指數自高點回落約 25% 時相近的水準。

Snider 表示，高盛近期已開始與客戶討論增加科技七巨頭相關部位。

Empower Investments

Empower Investments 首席投資策略師 Marta Norton 也將這類個股視為其最具信心的投資首選，尤其是與 AI 題材連動度極高的輝達、亞馬遜、微軟、Alphabet 與 Meta。