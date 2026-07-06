鉅亨網新聞中心 2026-07-07 06:30

SpaceX(SPCX-US) 總裁兼營運長格溫 · 肖特韋爾（Gwynne Shotwell）周一 (6 日) 宣布，宣布，將捐贈持股支持「Trump Accounts（川普帳戶）」計畫，成為最新一位承諾支持這項美國未滿 18 歲兒童投資帳戶計畫的企業高層。

馬斯克二把手捐3.2億美元SpaceX持股 力挺「川普帳戶」計畫。(圖:REUTERS/TPG)

此次捐贈包含肖特韋爾與丈夫持有的部分 SpaceX 股票，價值約 3.2 億美元，預計將惠及約 200 萬個川普帳戶，其中將「稍微優先」照顧居住於德州中部、鄰近夫妻住家的兒童。

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肖特韋爾在社群平台 X 發文表示，希望這份捐贈能鼓勵下一代持續推動人類探索太空、實現星際飛行的願景。她寫道：「我們很幸運能在職涯中有所成就，也希望這份禮物能激勵下一代，延續讓人類生活並翱翔於群星之間的旅程。」

肖特韋爾同時也是 SpaceX 營運長，根據該公司上月創下紀錄的首次公開募股（IPO）後估值，她目前持有的 SpaceX 股份價值約 24 億美元，是公司最大的個人股東之一。

美國總統川普上周四 (2 日) 接受 CNBC 主持人 Joe Kernen 採訪時表示，他認為 SpaceX 執行長馬斯克也將捐出公司股票支持這項計畫。

採用遞延課稅機制的 530A 帳戶已於 7 月 4 日正式上路，美國財政部將為 2025 年至 2028 年間出生的新生兒提供 1000 美元的初始存款。

美光上周公布資金計畫時，也承諾捐贈 2.5 億美元，其中包括為公司營運所在地社區兒童的川普帳戶提供啟動資金。

在此之前，麥可與蘇珊 · 戴爾（Michael and Susan Dell）夫婦已於去年 12 月投入 62.5 億美元，鎖定中位數收入在 15 萬美元以下的郵遞區號區域，資助 10 歲及以下兒童。