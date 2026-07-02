鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-02 09:46

美國 SpaceX(SPCX-US) 近期向部分投資者及利益相關方展示了一款手持式 AI 裝置的原型機，這一舉動被視為全球首富馬斯克整合商業版圖、打造 AI 驅動「萬用 App」生態的最新嘗試。

SpaceX展示AI裝置原型，比iPhone還薄。（圖：Shutterstock）

據《華爾街日報》1 日（周三）報導，知情人士透露，此番展示發生在 SpaceX 籌備 IPO 期間。該原型機設計纖薄，比 iPhone 更輕薄，搭載專有作業系統，整合馬斯克旗下 xAI 人工智慧技術。

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SpaceX 已向部分投資者說，這項計畫仍處於早期階段，設計方案可能會有變化，最終是否會推出尚不確定。

這一動向表明馬斯克正在其衛星連接網路、火箭業務與新興 AI 工具之間尋求更緊密的協同，試圖打造一款能夠承載其多項業務技術的消費級硬體平台，從而減少對蘋果、Google 等第三方裝置廠商的依賴。

馬斯克曾考慮過打造一款智慧手機，原因之一正是對蘋果 (AAPL-US) 限制 X 等應用分發方式的不滿。

去年 10 月，馬斯克公開表示對造手機一事興趣寥寥。他說：「做手機這個想法讓我生無可戀，但如果我們必須做，那我們就做。」