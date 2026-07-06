鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-06 10:35

那斯達克 (NASDAQ) 指數編制制度引入「快速入市」機制，大幅壓縮大型新上市公司納入 NASDAQ 100 指數的等待時間，從現行的至少三個月甚至一年，縮短至最快僅需 15 個交易日。中國信託投信表示，全球矚目的太空科技公司 SpaceX 將於 7 月 7 日率先入列，成為新制度下的指標案例，台股中追蹤 NASDAQ 100 指數的美股 ETF 如中信 NASDAQ(009800-TW)，可望成為國內投資人投資 SpaceX，以及未來可能採新制納入指數的 OpenAI、Anthropic 等企業的優質投資管道。

SpaceX 7/7閃電入列！那指啟動快速入市新制 法人：布局009800卡位太空財。（圖：shutterstock）

中國信託投信指出，NASDAQ 已於 2026 年 6 月 26 日確認，SpaceX 將於 7 月 7 日正式納入 NASDAQ 100 指數，顯示快速納入制度已正式啟動。此一制度最大特色在於，大型 IPO 企業不再需要等待至少一年觀察期，即可於上市滿 15 個交易日後納入指數，明顯優於傳統指數如標普 500 須經長期觀察的納入機制。

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009800 經理人張圭慧表示，快速納入機制的核心在於「縮短資本市場與創新企業成長之間的時間差」，讓指數能更即時反映市場最具影響力的公司，強化 NASDAQ 100 作為科技趨勢代表性指標的定位。SpaceX 納入後，預期將帶動被動型與主動型 ETF 同步調整持股配置。全球超過 200 檔相關 ETF 將可能產生被動買盤，為 SpaceX 及 NASDAQ 100 指數注入潛在資金。這類資金挹注，不僅提升個股流動性，也可能進一步強化科技股多頭走勢，形成正向循環。

張圭慧指出，快速納入機制不僅適用於 SpaceX，未來亦可能涵蓋 AI 領域高估值企業，包括 OpenAI、Anthropic 等潛在 IPO 公司。一旦相關企業上市，亦可望快速成為 NASDAQ 100 成分股。這意味著投資人將能透過指數化投資，在更短時間內參與下一世代科技龍頭的成長，掌握 AI 產業持續擴張的紅利。

中國信託投信表示， 009800 成分股涵蓋輝達、蘋果、微軟、亞馬遜、特斯拉等全球科技巨擘，並將隨指數調整納入 SpaceX，使投資組合同步擴展至太空經濟領域。此外，009800 中資訊科技比重占比達約 53%，聚焦 AI 與創新產業，為目前市場中具備高科技含量的核心投資標的之一。

中國信託投信指出，NASDAQ 100 指數近年呈現強勁成長動能，突破整數關卡速度加快，顯示市場資金持續湧入科技產業。面對市場高檔震盪，投資人可採取定期定額方式，降低進場時點風險，長期參與 AI 與創新科技的成長趨勢。歷史數據亦顯示，不論於市場高點或低點開始布局，只要持續投入，長期皆有機會累積投資成果。