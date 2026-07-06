美股漲勢過度集中？三大儲存晶片股扛起標普25%漲幅 下半年迎財報大考
鉅亨網新聞中心
美國股市今年持續走高，不過最新研究顯示，推升大盤的重要力量正高度集中於少數儲存晶片股。根據彭博策略師 Simon White 測算，今年以來，標普 500 指數近四分之一的漲幅，來自於美光科技 (MU-US)、** 閃迪 (SNDK-US) 及西部數據 (WDC-US)** 三家儲存晶片廠商的股價表現，顯示 AI 投資熱潮下，市場資金正高度集中於特定族群。
Simon White 指出，在過去六個月期間，標普 500 指數累計上漲 8.3%，其中美光單一公司便貢獻約 1.4 個百分點，約占整體漲幅近六分之一；若將閃迪與西部數據納入計算，三家公司合計對標普 500 指數貢獻接近四分之一的報酬，凸顯少數儲存晶片股已成為今年美股上漲的重要支柱。
市場人士指出，這也意味著標普 500 今年的漲勢在相當程度上建立於少數個股之上，指數結構集中度明顯提高。隨著分析師對企業獲利預估持續上修的空間逐漸縮小，這些公司未來股價若要延續強勢，將更依賴實際財報表現，而非估值持續擴張。
事實上，今年 4 月成為儲存晶片族群表現的重要轉折點。在此之前，輝達 (NVDA-US)、** 蘋果 (AAPL-US) 及 Alphabet(GOOGL-US)** 等大型科技股長期占據標普 500 指數漲幅貢獻排行榜前列，儲存晶片企業對整體指數的影響相對有限。
然而，自 4 月起，隨著市場持續上調儲存晶片產業的獲利預期，不僅帶動整體族群股價快速走升，也促使市場重新評估 AI 供應鏈各環節的受惠程度。投資人逐步區分雲端服務業者與硬體供應商的投資價值，資金開始加速流向儲存晶片廠，使相關個股一度跑贏運算晶片族群。
不過，支撐儲存晶片股大漲的主要因素，如今已出現降溫跡象。彭博統計顯示，標普 500 成分股未來一年每股盈餘 (EPS) 預估的分析師上調與下調比率，目前已回落至約 1 的平衡水準，代表上調家數與下調家數大致相當；未來兩年及三年的獲利預估，上修速度也同步放緩。
分析認為，這代表過去支撐儲存晶片股估值快速提升的預期紅利正在逐漸消退，市場投資邏輯已由「獲利預估持續調升」逐步轉向「實際財報能否兌現預期」。在市場已反映高度樂觀預期的情況下，一旦企業獲利未達預估，股價恐將面臨更大的修正壓力。
此外，儲存晶片的強勢表現，也反映 AI 投資主軸內部正出現新的輪動趨勢。在半導體族群連續領漲近兩年後，市場開始重新評估 AI 價值鏈中不同產業的成長潛力。
彭博分析指出，近期軟體族群已逐漸展現相對優勢，若技術面、企業庫藏股買回規模以及相對動能持續改善，市場資金未來有望進一步流向軟體產業。另一方面，儲存晶片股近期已開始出現階段性拉回，雖然不影響其今年對標普 500 指數漲幅的重大貢獻，但也反映高度依賴少數明星股推動的指數結構仍具有一定脆弱性。
展望下半年，市場普遍認為，標普 500 指數能否延續漲勢，將高度取決於儲存晶片企業是否能以持續成長的獲利支撐目前偏高的估值。若財報表現未能符合市場期待，今年推升美股的重要動能，未來也可能成為市場波動加劇的主要來源。
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