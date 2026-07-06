美股漲勢過度集中？三大儲存晶片股扛起標普25%漲幅 下半年迎財報大考

鉅亨網新聞中心 2026-07-07 05:00

（圖：REUTERS/TPG）

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市場人士指出，這也意味著標普 500 今年的漲勢在相當程度上建立於少數個股之上，指數結構集中度明顯提高。隨著分析師對企業獲利預估持續上修的空間逐漸縮小，這些公司未來股價若要延續強勢，將更依賴實際財報表現，而非估值持續擴張。

然而，自 4 月起，隨著市場持續上調儲存晶片產業的獲利預期，不僅帶動整體族群股價快速走升，也促使市場重新評估 AI 供應鏈各環節的受惠程度。投資人逐步區分雲端服務業者與硬體供應商的投資價值，資金開始加速流向儲存晶片廠，使相關個股一度跑贏運算晶片族群。

不過，支撐儲存晶片股大漲的主要因素，如今已出現降溫跡象。彭博統計顯示，標普 500 成分股未來一年每股盈餘 (EPS) 預估的分析師上調與下調比率，目前已回落至約 1 的平衡水準，代表上調家數與下調家數大致相當；未來兩年及三年的獲利預估，上修速度也同步放緩。

分析認為，這代表過去支撐儲存晶片股估值快速提升的預期紅利正在逐漸消退，市場投資邏輯已由「獲利預估持續調升」逐步轉向「實際財報能否兌現預期」。在市場已反映高度樂觀預期的情況下，一旦企業獲利未達預估，股價恐將面臨更大的修正壓力。