鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-07 19:40

根據最新數據顯示，中國人民銀行在 2026 年 6 月再次大幅增持黃金，將其購金熱潮延長至連續第 20 個月。

上個月，中國央行增持了 48 萬盎司黃金，使官方黃金儲備總量達到 7544 萬盎司，這是自 2024 年 11 月重啟購金周期以來單月增幅最高的一次。

‌



此次大規模增持正值金價回落之際。儘管金價曾在今年年初創下歷史新高，但在 6 月份受聯準會鷹派立場、伊朗戰爭引發的通膨風險及美元走強等因素影響，金價單月下跌 12%，甚至跌破每盎司 4,000 美元。

央行持續增持黃金的核心動力在於優化儲備資產結構。國家金融與發展實驗室高級研究員龐溟認為，這體現了在外匯儲備中提升「非信用資產」比重的明確取向，特別是在全球貨幣體系調整加速的背景下，官方更重視資產的安全性與長期穩定性。

中國並非唯一增持黃金的國家。世界黃金協會 (WGC) 的最新調查顯示，高達 45% 的受訪央行計畫在未來一年內增加黃金儲備，創下歷史新高。根據歐洲央行的報告，黃金已超越美國國債，成為全球最大的官方儲備資產，占比升至 27%。