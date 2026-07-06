鉅亨網新聞中心 2026-07-06 21:30

隨著 2026 年上半年美股交出亮眼的成績單，華爾街分析師普遍對下半年的走勢持樂觀態度。機構預測，美股在盈利增長、充足的流動性以及人工智慧 (AI) 浪潮的推動下，牛市行情有望延續至 2027 年。

2026 年第二季，標普 500 指數與那斯達克指數分別創下 14.87% 與 21.41% 的漲幅，均錄得六年來最強勁的單季表現。此外，羅素 2000 指數表現更為突出，上半年漲幅達 21.86%，創下自 1991 年以來的最佳開局。

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Baird 投資策略師 Ross Mayfield 指出，目前市場「值得興奮的事遠比令人緊張的事多」，這是一場由企業盈利和市場流動性驅動的牛市。

經濟面也為股市提供了支撐。美國與伊朗停止戰鬥後，石油與汽油價格下跌成為經濟增長的動力。同時，6 月份弱於預期的就業報告顯示勞動力市場並未過熱，緩解了市場對於聯準會 (Fed) 可能升息以冷卻通膨的擔憂。

最樂觀機構： Yardeni Research 預計年底目標價為 8,250 點，較近期水準約有 10% 的空間。

主流觀點： 奧本海默與花旗預測為 8,100 點；高盛與摩根士丹利看好 8,000 點；摩根大通則將預測上調至 7,800 點。

謹慎聲音：Stifel、Nicolaus & Company、美銀等機構則較為保守，預測範圍落在 7,000 至 7,100 點之間，暗示年底前可能出現小幅修正。

儘管整體情緒樂觀，但專家也提醒投資者需保持警惕。隨著半導體板塊創下史上最佳單季表現，分析師警告不宜盲目追高已出現「拋物線走勢」的晶片股。

Wedbush 分析師 Dan Ives 強調，7 月財報季的關鍵在於 AI 投資能否轉化為實際營收 (貨幣化)。