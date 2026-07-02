鉅亨網記者張韶雯 台北
台股近期走勢有如雲霄飛車，昨 (1) 日加權指數才剛大漲 893 點，今 (2) 日即受美股收黑與台指期夜盤重挫拖累，開盤下殺 185 點，盤中跌幅一度擴大至逾 1000 點，台積電（2330-TW）(TSM-US) 早盤亦重挫 60 元。面對劇烈震盪的市況，投資人採取現金先入袋的防禦策略顯得尤為重要，隨著 7 月除息大秀登場，市場焦點轉向具備穩健配息能力的台股 ETF，年化息率最高者達 18% 。
在高股息 ETF 方面，市場呈現越配越好的熱絡趨勢，由 FT 臺灣永續高息（00961-TW）以高達 18.0% 的年化息率奪冠，每月配發 0.19 元。復華台灣科技優息（00929-TW）與中信成長高股息（00934-TW）表現同樣搶眼，分別配發 0.38 元與 0.31 元，年化息率達到 14.8% 及 12.7% 。特別是 00961，受惠於嚴守 ROE 大於 0 的精準選股邏輯，近 3 期配息金額屢創新高，在震盪市場中展現兼顧收息與資本利得的防禦韌性 。
市值型 ETF 同樣繳出不俗成績，前 3 強由 FT 臺灣 Smart（00905-TW）、聯邦台精彩 50（009804-TW）及中信臺灣智慧 50（00912-TW）拿下 。其中 00905 透過 Smart Beta 策略，不僅績效緊貼大盤，反彈爆發力更受市場矚目，本次季配 1.058 元，年化息率衝上 14.7% 居冠；009804 與 00912 的年化息率亦分別達到 12.5% 及 11.4% 。
此外，主動型 ETF 的配息實力亦不容小覷，本月由主動群益科技創新（00992A-TW）以季配 0.47 元、年化息率 10.2% 位居第一；主動安聯台灣高息（00984A-TW）及主動國泰動能高息（00400A-TW）表現也相當穩定，分別提供 9.9% 與 9.5% 的年化息率 。面對台股劇烈波動，透過多元化 ETF 組合鎖定配息，將成為投資人穩健佈局的關鍵策略。
7 月熱門台股 ETF 除息一覽表
|分類
|代號
|股票名稱
|收盤價 (元)
|配息頻率
|除息金額 (元)
|年化息率
|高息型
|00961
|FT 臺灣永續高息
|12.64
|月配
|0.19
|18.0%
|高息型
|00929
|復華台灣科技優息
|30.78
|月配
|0.38
|14.8%
|高息型
|00934
|中信成長高股息
|28.3
|月配
|0.3
|12.7%
|高息型
|0056
|元大高股息
|52.75
|季配
|1.35
|10.2%
|高息型
|00939
|統一台灣高息動能
|21.27
|月配
|0.125
|7.1%
|高息型
|00944
|野村趨勢動能高息
|22.22
|月配
|0.109
|5.9%
|高息型
|00940
|元大台灣價值高息
|12.62
|月配
|0.05
|4.8%
|高息型
|00900
|富邦特選高股息 30
|19.32
|月配
|0.075
|4.7%
|高息型
|00730
|富邦臺灣優質高息
|29
|月配
|0.11
|4.6%
|高息型
|00946
|群益科技高息成長
|15.39
|月配
|0.058
|4.5%
|市值型
|00905
|FT 臺灣 Smart
|28.73
|季配
|1.058
|14.7%
|市值型
|009804
|聯邦台精彩 50
|24.44
|半年配
|1.53
|12.5%
|市值型
|00912
|中信臺灣智慧 50
|34.96
|季配
|1
|11.4%
|市值型
|006208
|富邦台 50
|253.65
|半年配
|4.75
|3.7%
|市值型
|006203
|元大 MSCI 台灣
|199.15
|半年配
|1.25
|1.3%
|市值型
|0050
|元大台灣 50
|109.35
|半年配
|0.6
|1.1%
|主動型
|00992A
|主動群益科技創新
|18.97
|季配
|0.47
|10.2%
|主動型
|00984A
|主動安聯台灣高息
|16.73
|季配
|0.415
|9.9%
|主動型
|00400A
|主動國泰動能高息
|15.08
|月配
|0.12
|9.5%
|主動型
|00991A
|主動復華未來 50
|20.87
|半年配
|0.77
|7.4%
註：年化息率計算方式為「每單位配息金額 / 最新收盤價 X 一年配息次數 X 100%」。資料來源整理自投信投顧公會網站，資料日期為 2026 年 7 月 1 日
※免責聲明：文中所提的個股、基金、期貨商品內容僅供參考，並非投資建議，投資人應獨立判斷，審慎評估風險，自負盈虧。
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