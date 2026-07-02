鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-02 11:29

台股近期走勢有如雲霄飛車，昨 (1) 日加權指數才剛大漲 893 點，今 (2) 日即受美股收黑與台指期夜盤重挫拖累，開盤下殺 185 點，盤中跌幅一度擴大至逾 1000 點，台積電（2330-TW）(TSM-US) 早盤亦重挫 60 元。面對劇烈震盪的市況，投資人採取現金先入袋的防禦策略顯得尤為重要，隨著 7 月除息大秀登場，市場焦點轉向具備穩健配息能力的台股 ETF，年化息率最高者達 18% 。

在高股息 ETF 方面，市場呈現越配越好的熱絡趨勢，由 FT 臺灣永續高息（00961-TW）以高達 18.0% 的年化息率奪冠，每月配發 0.19 元。復華台灣科技優息（00929-TW）與中信成長高股息（00934-TW）表現同樣搶眼，分別配發 0.38 元與 0.31 元，年化息率達到 14.8% 及 12.7% 。特別是 00961，受惠於嚴守 ROE 大於 0 的精準選股邏輯，近 3 期配息金額屢創新高，在震盪市場中展現兼顧收息與資本利得的防禦韌性 。

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市值型 ETF 同樣繳出不俗成績，前 3 強由 FT 臺灣 Smart（00905-TW）、聯邦台精彩 50（009804-TW）及中信臺灣智慧 50（00912-TW）拿下 。其中 00905 透過 Smart Beta 策略，不僅績效緊貼大盤，反彈爆發力更受市場矚目，本次季配 1.058 元，年化息率衝上 14.7% 居冠；009804 與 00912 的年化息率亦分別達到 12.5% 及 11.4% 。

此外，主動型 ETF 的配息實力亦不容小覷，本月由主動群益科技創新（00992A-TW）以季配 0.47 元、年化息率 10.2% 位居第一；主動安聯台灣高息（00984A-TW）及主動國泰動能高息（00400A-TW）表現也相當穩定，分別提供 9.9% 與 9.5% 的年化息率 。面對台股劇烈波動，透過多元化 ETF 組合鎖定配息，將成為投資人穩健佈局的關鍵策略。

7 月熱門台股 ETF 除息一覽表

分類 代號 股票名稱 收盤價 (元) 配息頻率 除息金額 (元) 年化息率 高息型 00961 FT 臺灣永續高息 12.64 月配 0.19 18.0% 高息型 00929 復華台灣科技優息 30.78 月配 0.38 14.8% 高息型 00934 中信成長高股息 28.3 月配 0.3 12.7% 高息型 0056 元大高股息 52.75 季配 1.35 10.2% 高息型 00939 統一台灣高息動能 21.27 月配 0.125 7.1% 高息型 00944 野村趨勢動能高息 22.22 月配 0.109 5.9% 高息型 00940 元大台灣價值高息 12.62 月配 0.05 4.8% 高息型 00900 富邦特選高股息 30 19.32 月配 0.075 4.7% 高息型 00730 富邦臺灣優質高息 29 月配 0.11 4.6% 高息型 00946 群益科技高息成長 15.39 月配 0.058 4.5% 市值型 00905 FT 臺灣 Smart 28.73 季配 1.058 14.7% 市值型 009804 聯邦台精彩 50 24.44 半年配 1.53 12.5% 市值型 00912 中信臺灣智慧 50 34.96 季配 1 11.4% 市值型 006208 富邦台 50 253.65 半年配 4.75 3.7% 市值型 006203 元大 MSCI 台灣 199.15 半年配 1.25 1.3% 市值型 0050 元大台灣 50 109.35 半年配 0.6 1.1% 主動型 00992A 主動群益科技創新 18.97 季配 0.47 10.2% 主動型 00984A 主動安聯台灣高息 16.73 季配 0.415 9.9% 主動型 00400A 主動國泰動能高息 15.08 月配 0.12 9.5% 主動型 00991A 主動復華未來 50 20.87 半年配 0.77 7.4%

註：年化息率計算方式為「每單位配息金額 / 最新收盤價 X 一年配息次數 X 100%」。資料來源整理自投信投顧公會網站，資料日期為 2026 年 7 月 1 日