鉅亨網新聞中心 2026-07-07 09:20

全台受益人數最多，總體規模最大的高股息 ETF 上半年戰況激烈，在百家爭鳴的競爭紅海中，最終由 00929 復華台灣科技優息脫穎而出，上半年以 75.4% 的總回報強勢登頂封王，00929 憑藉著融合「進攻力、防禦力、恢復力、免疫力、續航力」的「五力灌頂」之姿，再度制霸台股高股息 ETF 江山！

00929 先蹲後跳，上半年笑傲江湖

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基金醫生馮志源指出，今年上半年的勝負關鍵就在於「科技純度」。根據理柏統計，上半年績效名列前茅的清一色都是聚焦 AI 科技與電子的高股息 ETF，其中以 00929 復華台灣科技優息的 75.4% 最為耀眼，00946（65.6%）及 00943（60.8%）則緊追在後。00929 「百分之百聚焦台灣科技與 AI 供應鏈」的獨門血統，在這波科技牛市中簡直發揮到了淋漓極致。

資料來源：基金醫生馮志源整理。

回顧今年上半年的驚心動魄，台股第一季受到地緣政治陰影籠罩，大盤走勢震盪如坐雲霄飛車。有近三分之一的高股息 ETF 慘陷負報酬窘境時，00929 先展現了「蹲低姿態」，單季繳出 3.8% 的穩健正報酬，顯見其選股機制的防禦韌性。沒想到進入第二季，00929 直接開掛！有如神助般迎來爆發性成長，第二季單季績效狂飆 69%，不僅將其他高股息 ETF 甩得看不見車尾燈（領先幅度 10%～50%），即使與台股主動式 ETF 相比有過之而無不及，徹底打破了傳統高股息「追求配息就會犧牲成長性」的刻板印象！

妖孽級權重股加持，00929 變身飆股集中營

馮志源進一步分析，00929 自去年底升級指數選股邏輯後，可說是精準強壓在市場動能最強的中大型電子半導體鏈。包含被動元件、晶圓代工、記憶體封測及 IC 設計等，光是聯電、聯發科、力成、大立光與環球晶這「五大金剛」，調整前的總權重就高達近 4 成。有趣的是，這些成分股的漲幅個個堪稱「妖孽」等級。

原權重 13.5% 居冠的聯電，第二季股價直接翻倍，上半年累計漲幅逼近 240%，成為最強的噴射引擎；聯發科、環球晶上半年股價同步井噴近 2 倍；力成、大立光分別勁揚逾 90% 與 70%，其他包括頎邦、欣銓、譜瑞 - KY、日電貿及台表科等，漲幅均十分懾人。更狂的是，00929 旗下 50 檔成分股中，一度有超過 10 檔以上被證交所列入「處置股」（關緊閉），累計有近 5 成權重的個股都曾被「關」過。這種「越關越大尾」的奇特現象，簡直成了另類的飆股認證，也讓 00929 被戲稱為最強的「飆股集中營」。

配息率見樹不見林！「五力模型」全體檢

很多投資人買高股息 ETF 只盯著「配息率」看，但基金醫生提醒，單一指標容易陷入見樹不見林的陷阱。真正頂尖的高股息 ETF，必須通過「五力模型」的全面體檢，真正頂尖且優異的高股息 ETF，最好同時具備「攻擊力」（高科技純度）、「防禦力」（高配息率）、「恢復力」（高填息率）與「免疫力」（低交易成本），最終轉化為長期豐沛「續航力」（高總報酬），長期下來才能真正為投資人穩定的現金流並長期增長資產與財富。

00929 百分百聚焦科技產業，是市場上血統最純正的 台灣 AI 供應鏈高股息 ETF，本身即具猛烈的「攻擊力」；7/1 甫公告最新配息金額由上月的 0.26 元大幅調升至 0.38 元，換算年化配息率已逾 14.8%，目前基金淨值組成更有高達 15.36 元的資本損益平準金，未來配息糧倉十分豐沛，極具「防禦力」；而且 00929 在過去 36 次配息中在 20 個交易日內成功快速填息 31 次，填息率高達 86.1%，「恢復力」滿滿，更以不到主動式一半的經理保管成本，就繳出大幅超前的總報酬率，展現超高效率投資，「免疫力」十足，最後轉化成長期績效動能，近一年及近三年的總報酬率分別高達 87.3% 及 145.9%，同樣位居高股息 ETF 之首，等於投資人一年前及三年前分別投資 100 萬元，如今資產總值已分別滾出 187 萬元及 246 萬元，長期績效動能強勁，展現極為豐沛的「續航力」！

00929 換股大洗牌！最強 AI 攻擊主力全打包

展望下半年，AI 依然是全球科技業無法撼動的絕對主軸。隨著科技產業即將步入傳統出貨旺季，AI PC、雲端資料中心及高速傳輸的需求持續引爆，00929 換股後的「再平衡」表現依然充滿想像空間。對於想要一舉兼顧「科技成長（進攻力）」、「月月豐沛現金流（防禦力）」與「資產長期續航」的聰明投資人來說，00929 依舊是現階段科技高股息 ETF 市場中，最不容忽視的核心配置首選！

台股高股息 ETF 績效表現

資料來源：理柏，截至 2026/6/30