台股巨震近千點！ 10檔高息ETF展抗跌神力 這檔年化息率飆18%稱冠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-07-06 17:05

台股今 (6) 日開高走低，加權指數終場下跌 224.23 點，收在 46556.39 點，跌幅 0.48%，成交金額擴大至 1 兆 196.66 億元，盤中震盪近 964 點，高檔賣壓大幅升溫，多頭資金尋求避風港，轉向具備穩定配息題材與現金流優勢的高股息 ETF。其中，FT 臺灣永續高息 (00961-TW) 本月宣布配息 0.19 元，折算年化息率高達 18%，強勢表現引發市場高度關注，成為今日資金追捧的防禦焦點。

台股高檔劇震近千點！高股息ETF展現抗跌神力 這檔年化息率飆18%強「吸金」。（圖：shutterstock）

美股前一交易日呈現漲跌互見，台股早盤受到激勵一度上漲 116.56 點，最高衝上 47395.3 點。然而隨著高檔獲利了結賣壓接連出籠，指數隨後翻黑一路向下震盪，最低下探至 46431.38 點，上下波動將近千點。

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法人指出，台股先前累積漲幅已大，短線資金近期明顯出現大遷徙，正從漲多的科技權值股抽離，轉而流入防禦屬性較高的高息 ETF，這充分反映出市場在波動加劇的環境下，對於穩定收益資產的渴望與強烈需求。

觀察今日盤面表現，高股息 ETF 的抗跌力道普遍優於大盤。兆豐永續高息等權 (00932-TW) 今日逆勢上漲 1.11%，近一周波段漲幅達到 5.15%，表現最為強勁；緊隨其後的 00961 也上漲 1.02%，近一周累積上漲 2.7%。

此外， 老牌與熱門高股息陣營如元大台灣高息低波 (00713-TW) 上漲 0.83%、群益台灣精選高息 (00919-TW) 上漲 0.78%、元大高股息 (0056-TW) 上漲 0.76%，均在加權指數跳水之際展現極佳的撐盤韌性。

在眾多高息產品中，00961 為盤面最吸睛焦點，因本月配發 0.19 元，以月配息機制換算後，年化息率高達 18%，成功吸引了大批追求高回報與現金流的投資人湧入。統計顯示，00961 近三個月以來已大幅上漲 28.2%，今年以來累積漲幅更達 36.61%，在震盪市況中同時兼具了高股息與權益成長的雙重題材。

針對近期高息 ETF 的配息熱潮，00961 基金經理人江明鴻表示，受惠於 AI 算力基礎建設的蓬勃發展，帶動了台灣整體的出口表現與企業獲利強勁成長。在上市企業「賺得多、配得多」的良性循環下，高息 ETF 的配息水準自然也跟著水漲船高。

江明鴻指出，新一代的高股息 ETF 在設計上，已經逐步納入 ROE 成長率、盈餘品質以及資本效率等多元核心指標，目的就是為了讓投資人在領取股利的同時，也能兼顧資產的長期成長性。

不過，江明鴻也特別提醒廣大投資人，高配息並不完全等同於高品質。投資人在選擇相關產品時，仍須冷靜留意 ETF 的配息來源是否真正來自於成分股的真實獲利，應極力避免過度盲目追逐高息率，而忽略了資本損益的風險。展望台股後市。

江明鴻認為，台股中長線的產業多頭趨勢依然維持偏多架構，短線逢高的大幅震盪與拉回，反而提供了投資人分批布局、逢低建立長期部位的良好機會。

下表整理今日漲幅前 10 大的台股 ETF，並同步與加權指數之表現進行對比：

表：台股熱門 ETF 今日績效表現一覽

股號 股票名稱 收盤價（元） 今日績效（%） 近一周績效（%） 近一個月績效（%） 近三個月績效（%） 00932 兆豐永續高息等權 18.16 1.11 5.15 1.17 21.07 00961 FT 臺灣永續高息 12.91 1.02 2.7 -1.53 28.2 00713 元大台灣高息低波 61 0.83 1.67 2.26 16.41 00919 群益台灣精選高息 29.76 0.78 1.02 -2.97 30.18 0056 元大高股息 53.25 0.76 2.8 2.8 36.26 00939 統一台灣高息動能 21.44 0.75 0.85 2.63 34.67 00730 富邦臺灣優質高息 29.69 0.64 2.59 0.95 28.03 00943 兆豐電子高息等權 23.13 0.52 6.39 4.71 44.83 00878 國泰永續高股息 33.49 0.48 1.79 3.62 46.24 00918 大華優利高填息 30 32.06 0.34 2 3.62 42.36 台股 加權指數 46556.39 -0.48 3.46 3.3 33.55