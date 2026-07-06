台股巨震近千點！ 10檔高息ETF展抗跌神力 這檔年化息率飆18%稱冠
鉅亨網記者張韶雯 台北
台股今 (6) 日開高走低，加權指數終場下跌 224.23 點，收在 46556.39 點，跌幅 0.48%，成交金額擴大至 1 兆 196.66 億元，盤中震盪近 964 點，高檔賣壓大幅升溫，多頭資金尋求避風港，轉向具備穩定配息題材與現金流優勢的高股息 ETF。其中，FT 臺灣永續高息 (00961-TW) 本月宣布配息 0.19 元，折算年化息率高達 18%，強勢表現引發市場高度關注，成為今日資金追捧的防禦焦點。
美股前一交易日呈現漲跌互見，台股早盤受到激勵一度上漲 116.56 點，最高衝上 47395.3 點。然而隨著高檔獲利了結賣壓接連出籠，指數隨後翻黑一路向下震盪，最低下探至 46431.38 點，上下波動將近千點。
法人指出，台股先前累積漲幅已大，短線資金近期明顯出現大遷徙，正從漲多的科技權值股抽離，轉而流入防禦屬性較高的高息 ETF，這充分反映出市場在波動加劇的環境下，對於穩定收益資產的渴望與強烈需求。
觀察今日盤面表現，高股息 ETF 的抗跌力道普遍優於大盤。兆豐永續高息等權 (00932-TW) 今日逆勢上漲 1.11%，近一周波段漲幅達到 5.15%，表現最為強勁；緊隨其後的 00961 也上漲 1.02%，近一周累積上漲 2.7%。
此外， 老牌與熱門高股息陣營如元大台灣高息低波 (00713-TW) 上漲 0.83%、群益台灣精選高息 (00919-TW) 上漲 0.78%、元大高股息 (0056-TW) 上漲 0.76%，均在加權指數跳水之際展現極佳的撐盤韌性。
在眾多高息產品中，00961 為盤面最吸睛焦點，因本月配發 0.19 元，以月配息機制換算後，年化息率高達 18%，成功吸引了大批追求高回報與現金流的投資人湧入。統計顯示，00961 近三個月以來已大幅上漲 28.2%，今年以來累積漲幅更達 36.61%，在震盪市況中同時兼具了高股息與權益成長的雙重題材。
針對近期高息 ETF 的配息熱潮，00961 基金經理人江明鴻表示，受惠於 AI 算力基礎建設的蓬勃發展，帶動了台灣整體的出口表現與企業獲利強勁成長。在上市企業「賺得多、配得多」的良性循環下，高息 ETF 的配息水準自然也跟著水漲船高。
江明鴻指出，新一代的高股息 ETF 在設計上，已經逐步納入 ROE 成長率、盈餘品質以及資本效率等多元核心指標，目的就是為了讓投資人在領取股利的同時，也能兼顧資產的長期成長性。
不過，江明鴻也特別提醒廣大投資人，高配息並不完全等同於高品質。投資人在選擇相關產品時，仍須冷靜留意 ETF 的配息來源是否真正來自於成分股的真實獲利，應極力避免過度盲目追逐高息率，而忽略了資本損益的風險。展望台股後市。
江明鴻認為，台股中長線的產業多頭趨勢依然維持偏多架構，短線逢高的大幅震盪與拉回，反而提供了投資人分批布局、逢低建立長期部位的良好機會。
下表整理今日漲幅前 10 大的台股 ETF，並同步與加權指數之表現進行對比：
表：台股熱門 ETF 今日績效表現一覽
|股號
|股票名稱
|收盤價（元）
|今日績效（%）
|近一周績效（%）
|近一個月績效（%）
|近三個月績效（%）
|00932
|兆豐永續高息等權
|18.16
|1.11
|5.15
|1.17
|21.07
|00961
|FT 臺灣永續高息
|12.91
|1.02
|2.7
|-1.53
|28.2
|00713
|元大台灣高息低波
|61
|0.83
|1.67
|2.26
|16.41
|00919
|群益台灣精選高息
|29.76
|0.78
|1.02
|-2.97
|30.18
|0056
|元大高股息
|53.25
|0.76
|2.8
|2.8
|36.26
|00939
|統一台灣高息動能
|21.44
|0.75
|0.85
|2.63
|34.67
|00730
|富邦臺灣優質高息
|29.69
|0.64
|2.59
|0.95
|28.03
|00943
|兆豐電子高息等權
|23.13
|0.52
|6.39
|4.71
|44.83
|00878
|國泰永續高股息
|33.49
|0.48
|1.79
|3.62
|46.24
|00918
|大華優利高填息 30
|32.06
|0.34
|2
|3.62
|42.36
|台股
|加權指數
|46556.39
|-0.48
|3.46
|3.3
|33.55
資料來源：CMoney，資料日期為 2026.07.06。
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