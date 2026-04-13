鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-04-13 10:45

中裕 (4147-TW) 董事會決議通過私募普通股案，擬私募 3000 萬股。中裕指出，此次私募計劃的核心目標，在於引進具備產業綜效的策略投資人，預計優先鎖定具備新藥授權條件的國際大藥廠，強化公司資金結構，加速旗下新藥的全球商業化進程。

中裕擬私募3000萬股引進策略投資人，加速新藥全球授權布局。(鉅亨網資料照)

中裕表示，此次私募案是公司全球戰略的重要布局，合作架構包含多種方式，包括透過「授權加入股」的深度合作模式，除有產品的授權金收益，也結合入股方式，建立長期且緊密的戰略合作夥伴關係。

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中裕提到，此次私募除能充實公司中長期的營運資金，也可藉由國際藥廠的能量，提升中裕在生技醫藥領域的競爭優勢。