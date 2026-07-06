營收速報 - 鈦昇(8027)6月營收2.47億元年增率高達58.48％
鉅亨網新聞中心
今年1-6月累計營收為10.09億元，累計年增率46.41%。
最新價為239元，近5日股價上漲18.57%，相關電機機械股價指數上漲6.27%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-175 張
- 外資買賣超：-304 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+129 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/6
|2.47億
|58%
|11%
|26/5
|2.23億
|140%
|42%
|26/4
|1.57億
|25%
|8%
|26/3
|1.46億
|-10%
|8%
|26/2
|1.35億
|63%
|32%
|26/1
|1.02億
|43%
|-76%
鈦昇(8027-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為自動化設備暨零件之設計、研發、製造、安裝及買賣業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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