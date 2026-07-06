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營收速報 - 鈦昇(8027)6月營收2.47億元年增率高達58.48％

鉅亨網新聞中心

鈦昇(8027-TW)今天公告2026年6月營收為新台幣2.47億元，年增率58.48%，月增率10.7%。

今年1-6月累計營收為10.09億元，累計年增率46.41%。

最新價為239元，近5日股價上漲18.57%，相關電機機械股價指數上漲6.27%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-175 張
  • 外資買賣超：-304 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+129 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/6 2.47億 58% 11%
26/5 2.23億 140% 42%
26/4 1.57億 25% 8%
26/3 1.46億 -10% 8%
26/2 1.35億 63% 32%
26/1 1.02億 43% -76%

鈦昇(8027-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為自動化設備暨零件之設計、研發、製造、安裝及買賣業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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