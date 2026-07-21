鉅亨研報 2026-07-21 11:52

一、高股息 ETF 競爭升溫，00929 改版再掀市場關注

00929配息還能追嗎？指數3.0改版上路，00929、00878、0056誰更有優勢？ (圖:shutterstock)

高股息 ETF 持續受到存股族青睞，在降息預期與資金回流下，月配息商品更成為市場焦點。其中，00929 身為全台首檔月配息股票型 ETF，近期隨著指數 3.0 改版正式上路，再度引發投資人熱議。究竟 00929 未來是否更具競爭力，也讓不少投資人開始重新檢視 00929 的配置價值。

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二、00929 特色曝光，與 00878、0056 有哪些不同？

00929 追蹤臺灣上市上櫃科技優息指數，結合科技產業成長與股息收益兩大特色，近年來累積不少投資人關注。除了最新配息、成分股與績效表現外，00929 此次指數調整也成為市場焦點。不過，相較於 00878、0056 等熱門高股息 ETF，00929 在選股邏輯、產業配置及收益模式仍存在不少差異，值得進一步比較分析。

三、00929 改版後值得布局嗎？關鍵變化還沒說完

隨著 00929 完成指數 3.0 升級，未來是否有助於提升配息穩定性、改善成分股品質，以及在高股息 ETF 市場維持競爭優勢，都是投資人最關心的議題。而 00929 與 00878、0056 究竟該如何選擇？背後其實還有不少投資重點與觀察指標值得深入了解。

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