鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-09 17:10

南韓財政部周二 (9 日) 重申，針對近期韓元兌美元匯率持續走貶、市場波動加劇的態勢，政府將採取強硬措施，嚴厲打擊干擾市場秩序的投機交易行為。

南韓財政部國際經濟事務副部長 Moon Ji-sung 周二與多家金融機構高層舉行會議，與會代表包括南韓國民銀行 (KB Kookmin Bank) 以及法國巴黎銀行 (BNP Paribas)、匯豐銀行 (HSBC) 和摩根大通 (JPMorgan) 的首爾辦事處。Moon 在會中指出，政府正高度警惕當前的市場情勢，相關機構正密切監測市場趨勢及主要交易流向。

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他明確表示：「政府將針對破壞市場秩序、或引發外匯市場單邊波動的行為採取嚴厲行動。」

為此，南韓官方正準備對市場內的投機性交易進行專案檢查，相關機構也將展開現場調查。同時，Moon 要求市場參與者應在建立健全交易秩序方面發揮負責任的作用，呼籲企業強化內部的合規與風險管理。

數據顯示，韓元兌美元匯率已連續 15 個交易日維持在 1,500 韓元以上的高位。截至當地周二下午 2 時 20 分，韓元匯率落在 1,514.5 韓元兌 1 美元。

面對匯率持續走弱，南韓金融監管機構在周一已發出強力的口頭干預，警告政府「不會容忍相對於經濟基本面而言過度的波動，或單邊的市場走勢」。