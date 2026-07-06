鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-07-06 19:22

VR 軟硬體整合商宏達電今 (6) 日公布 6 月營收為 2.9 億元，月增逾 7 成。宏達電近一年持續結合軟硬體整合與內容平台布局，將客戶群擴大至企業、醫療、教育、藝術文化展演及產業應用等領域。

宏達電 6 月營收 2.92 億元，月增 71.6%，年減 8.5%；累計上半年營收約 12.67 億元，年減 9.7%。

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宏達電旗下 VIVERSE AI、XR 內容平台從去年轉型為 UGC 創新 XR 平台，截至 5 月底月活躍用戶數已突破 170 萬，累積逾 3.2 萬個內容、吸引至少 1.4 萬名創作者加入，並預計第三季發表 AI 應用內容。在 AI 穿戴裝置方面，HTC 首款 AI 智慧眼鏡 VIVE Eagle 獲得 2026 年紅點設計獎，預計第三季進入歐洲及美國市場 。

宏達電 6 月也透過「VIVE Eagle AI Lounge」快閃生活體驗空間，結合生活場景與限時購機優惠，強化 AI 眼鏡日常應用與消費者體驗溝通。後續也將推出更多以 AI 為核心、具感知互動能力的 Physical AI 智慧裝置。VIVE Arts 與全球博物館及文化機構合作也較前年增加一倍以上，持續擴大沉浸式內容應用版圖。

此外，宏達電旗下專注 5G 與未來通訊技術的 G REIGNS 亦在產業應用領域取得進展。G REIGNS 與台揚科技及美國阿拉斯加通訊服務供應商 Microcom 完成端到端 Open RAN 解決方案系統整合與實驗室驗證，為後續導入美國市場及偏遠地區通訊應用奠定基礎。

宏達電提到，此案依據美國 NTIA 公共無線供應鏈創新基金 NOFO2 計畫推動，由 G REIGNS 負責 DU、CU 軟體與系統整合，台揚科技提供 RU，Microcom 則提供在地營運需求與部署場域規劃。

除拓展海外 Open RAN 市場外，G REIGNS 也將 AI、5G 專網與邊緣運算技術導入台灣遠洋漁業場域。G REIGNS 也透過經濟部產業發展署指導，攜手金屬工業研究發展中心、富鴻網及穩發漁業等夥伴發表智慧魚探解決方案，整合 AI、5G 專網、衛星通訊、邊緣運算與無人機技術，協助遠洋漁業提升魚群搜尋效率與即時決策能力。