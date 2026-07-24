台幣匯率遭美國「留校察看」 央行提3點回應

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-24 17:10

美國財政部公布半年度匯率政策報告，持續將台灣列入匯率操縱觀察名單，台灣央行今 (24) 日指出，此次美方報告對我國提出 4 個方向，而我方也提出 3 點回應，雙方溝通管道順暢，未來仍將在良好的互動基礎上，持續就總體經濟及匯率政策等議題交換意見。

美國財政部公布半年度匯率政策報告，持續將台灣列入匯率操縱觀察名單。(鉅亨網資料照)

央行說明，美方報告中指出：

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(1) 長期以來台灣經常帳順差源自於國內高儲蓄率，而高儲蓄率主因則為人口結構老化與相對嚴格的財政紀律，此外，台灣持有大量對外淨資產所產生的投資收益，也對經常帳順差有貢獻；至於近年來台灣對美國貿易順差大幅成長，主要受美國對台灣科技產品強勁需求影響。

(2) 台灣的外國直接投資 (FDI) 淨流出金額於 2025 年擴增至 340 億美元，高於 2024 年 210 億美元，且較 2023 年 180 億美元上升近 2 倍，其中 2025 年第 2 季 FDI 淨流出大幅上升至 160 億美元，創下歷史新高，反應全球供應鏈重組，台灣龍頭企業積極尋求於美國、歐洲和日本等地分散生產線。

(3) 美方指出，2025 年台灣央行對匯市干預，主要是因應市場過度波動情況下強勁升值壓力，尤其是 5 月，但其他月份則進行規模較小外匯淨賣出；而去年台灣央行淨買匯金額為 77 億美元，約占 GDP 0.8%。

央行回應：

(1) 台灣限制外國投資人投資固定收益和店頭市場 (OTC) 金融產品的比例不得超過其匯入資金 30%，並將此限制應用於反向 ETF(Inverse ETFs)，主因外國投資人可能透過反向 ETF 以對沖 ETF 部位，從而僅保留新台幣曝險部位，以炒作新台幣匯率，2025 年 5 月新台幣大幅升值後，台灣加強其對相關限制的執行與查核。

(2) 台灣央行外匯市場管理原則要求外資匯入須投資國內證券，而非以新台幣存款形式持有，同時，金管會將盤中借券賣出比率上限由 30% 大幅降至 3%。上述措施合併運作，已有效抑制境內對新台幣投機行為。

央行強調，將強化對外匯業務專案查核，以確保相關規定確實獲得遵循。

(3) 2025 年 12 月台灣金管會修正壽險業監理規範，允許業者攤銷特定外國債券的匯兌相關損益，以降低壽險業者避險成本，並要求業者逐步充實長期資本，惟美國財政部認為，較低的避險比率可能會增加台灣壽險業風險，壽險業者預期將利用降低避險部位所節省的成本，來逐步增加其長期資本並強化資產負債表，以吸收匯率波動帶來的潛在風險。

目前美國財政部認定操縱匯率三項量化檢視標準包括

對美國商品及服務貿易順差逾 150 億美元； 經常帳順差對 GDP 比率逾 3%，即被認定有顯著經常帳順差； 持續進行單邊外匯干預，淨買匯金額達 GDP 2%，且 12 個月中至少 8 個月淨買入外匯。

本次美國前 20 大貿易夥伴均未有操縱匯率情事，但仍有 10 個經濟體續列為匯率操縱觀察名單，包括中國、日本、南韓、台灣、泰國、新加坡、越南、德國、愛爾蘭和瑞士。