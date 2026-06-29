SpaceX漲超7% 納入羅素1000指數 能否扭轉跌勢？

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-30 07:00

馬斯克稱Grok 4.5可能優於Anthropic同類產品(圖：Shutterstock)

SpaceX 已於上周五收盤後正式加入羅素 1000 指數，周一則是納入指數後第一個完整交易日。雖然這可視為一項利多，但影響力相對有限，因追蹤羅素指數的被動資金規模僅數十億美元，遠低於追蹤標普 500 指數的數兆美元資金。

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標普全球 (S&P Global) 日前決定暫不加速將 SpaceX 納入旗下指數，部分原因在於市場供需問題。若 SpaceX 現階段直接納入標普 500 指數，追蹤指數的被動型基金將大量買進，但市場可流通股票數量過少。目前 SpaceX 約僅有 8,600 萬股可供市場交易，而公司總流通股數超過 130 億股，真正可交易比例相當低。不過，未來六個月預計將有更多股票進入市場流通。

雖然未能立即加入標普 500，但 SpaceX 將於 7 月 7 日正式納入那斯達克 100 指數。這可能再次成為股價催化劑，因眾多被動型基金，包括知名的 Invesco QQQ ETF(QQQ-US)，都將同步買進 SpaceX 股票。

標普 500、那斯達克 100 及羅素 1000，三指數皆採用自由流通市值加權編制方式，即依照市場可交易股票市值，而非公司全部已發行股數來決定權重。

執行長馬斯克 (Elon Musk) 周日晚間在 X 平台發文，回應一則預測 SpaceX 營收將於 2028 年達到 1,000 億美元的貼文。

馬斯克表示，「如果 SpaceX 到時沒有遠遠超越這些里程碑，我會很失望。」

華爾街目前預估，SpaceX 2028 年營收約為 1,030 億美元，因此馬斯克的說法大致與市場預測一致。

馬斯克同時表示，SpaceX 所採用的 AI 模型 Grok 4.5 可能優於 Anthropic 的同類產品。Grok 來自 xAI。今年 2 月，SpaceX 完成與 xAI 的合併，而 xAI 之後已被正式解散，相關業務完全整合至 SpaceX。

上述四項消息可望成為推升 SpaceX 股價的催化劑。受此激勵，這家 AI 與火箭公司周一強勢反彈，終場大漲 7.2%，收在 164.19 美元。當日標普 500 指數與道瓊工業平均指數分別上漲 1.2% 及 0.6%。

但 SpaceX 股價仍低於歷史高點。公司於 6 月 12 日 IPO 後不久，股價一度衝上 225.64 美元的歷史新高。IPO 之後最低跌至 147.11 美元，仍高於 135 美元的 IPO 發行價。