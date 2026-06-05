鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-05 18:36

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金聯成營運模式是回收廢鉛酸蓄電池，加以粉碎熔煉後，製成鉛錠售出，新法通過後將帶動下游企業主動強化對合法回收處理夥伴的採購需求，挹注公司的成長動能。

依據「資源循環推動法」，政府將優先採購循環產品，鼓勵民間企業投入循環採購，以擴大循環市場需求；修法並新增「創新實驗沙盒」制度，讓創新循環技術或商業模式得於受控環境下進行驗證，讓業者能協助循環產業突破技術門檻。

金聯成由能率亞洲 (7777-TW) 投資持股 7.14%，公司打進全球半導體晶圓大廠備援電力 (UPS) 供應鏈，每兩年更換晶圓廠不斷電電池回收，初期每年處理約 400 噸，公司已成為 ESG 企業首選合作夥伴。