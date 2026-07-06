群益投信Q3展望：台股享獲利、資本雙漲利多 聚焦AI供應鏈缺料題材
鉅亨網記者陳于晴 台北
群益投信於今 (6) 日釋出 2026 年第三季投資展望，針對近期市場對 AI 行情終結的疑慮，群益店頭市場基金暨群益葛萊美基金經理人許育誌指出，當前修正純屬「漲多拉回」，全球與台灣經濟基本面並未破壞，在晶圓代工龍頭「節制性擴產」與科技通膨的助攻下，AI 多頭循環將走得更長，下半年可持續關注缺料問題的 AI 關鍵材料。群益投信經理人洪祥益也建議，下半年應聚焦台美股科技題材，透過主動式與市值型 ETF 主攻外，亦可配置高息型與半導體收益 ETF 兼顧防禦。
許育誌比對過去兩年台股走勢指出，只有牽涉到總體經濟基本面的重大衝擊，才可能導致台股深度回檔。反觀近期修正，基本面並未破壞，純屬技術性調整。
針對利率政策，雖然市場先前對升息有所疑慮，但許育誌從長周期觀察，聯準會自去年 12 月降息後通常需要一年觀察期，目前美國失業率約 4.2%，仍無馬上升息以壓抑經濟的合理必要性，加上國際油價預估維持在每桶 60 至 80 美元區間，傳統通膨壓力有限，短線升息風險無需過度恐慌。
台灣是全球 AI 熱潮下的主要受惠國，2026 年台股企業獲利成長接近五成，帶動台灣 GDP 增速預估上修至 8% 到 10%。從美國雲端服務供應商 (CSP) 的資本支出來看，第一季展望將支出大幅提高至接近 70%，直接對接台灣 AI 供應鏈，產能每一季都將逐季往上變高。
對於台股評價面過高的聲浪，許育誌表示，以今年獲利計算的台股本益比約在 25 倍，雖處歷史區間上緣；但若拉長至 2027 年，預估企業成長率仍有接近三成，本益比將迅速降至 20 倍。若以 PEG(本益成長比) 來看，台灣企業獲利持續上修，這與 2000 年或 2008 年的純投機泡沫完全不同，這一波完全是由實質獲利在推動股價。
晶圓代工龍頭目前 2 奈米與 3 奈米產能到今年第四季都將完全填滿，即便蘋果等大客戶因產能不足而尋找英特爾或三星等替代方案，也並非因其不好，而是產能供不應求。過去景氣循環最怕形勢大好時盲目擴產導致供過於求。現在 AI 應用繞不開該廠，因其採取節制性的擴充策略，反而壓抑了供應鏈短時間過度投資的狀況，讓 AI 的產業循環走得更長。
許育誌回顧 AI 發展，2024 年是 AI PC 的初始想像，2025 年進入 AI Factory 的訓練需求，到了 2026 年，AI 正式轉向「場景需求」與邊緣 AI 的落地應用，此階段意味著「講故事溢價」的時代結束，市場將回歸財報數字檢驗。美國部分軟體巨頭因龐大資本支出能否變現而受到質疑，但台灣作為硬體製造基地，只要科技巨頭願意投錢，台灣就能直接出貨並把錢賺回來。
此外，近期蘋果等大廠調漲產品價格，反映出「科技通膨」的來臨，當遇到科技通膨時，市場依舊會追逐高科技產品。由於台股科技股比重極高，全球科技通膨的利益，最終仍將由台灣市場與供應鏈充份享受。
在資金面部分，雖然外資連續三年大賣台股，今年至今更賣超破兆元，但台股卻是不跌反漲，主要是因為台灣企業獲利豐厚、跨國大廠持續回台建廠，加上國內房市信用管制未鬆綁，市場游資極多，造就了強勁的內資行情。
展望下半年，許育誌認為，AI 長線趨勢與核心需求不變，配置上應因應多項 AI 關鍵材料面臨長期缺料的結構性問題。建議投資人聚焦擁有科技趨勢及訂價權的企業，包括玻纖布、CCL、記憶體、ABF 載板、Wafer 以及被動元件等類股。
洪祥益呼籲投資人多元布局台美股科技題材，若是追求資本利得的積極型，首選台股與美股的主動式 ETF、市值型 ETF 及科技型 ETF；風險偏好更高的投資人，可利用台股正 2 ETF 掌握強勢動能。若是追求穩健收益，考量地緣政治與政策動向等國際不確定因素，建議適度配置台股高息 ETF 以建立穩健現金流；或透過具備科技前景又有息收保護的台股半導體收益 ETF，達到攻守兼備的投資效果。
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