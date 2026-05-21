金聯成報喜 持續打進半導體大廠備援電力電池回收鏈
鉅亨網記者張欽發 台北
由能率亞洲 (7777-TW) 持股 7.14% 的廢鉛酸蓄電池處理廠金聯成 (7865-TW) 報喜，打進全球半導體晶圓大廠備援電力 (UPS) 供應鏈，每兩年更換晶圓廠不斷電電池回收，初期每年處理約 400 噸，公司已成為 ESG 企業首選合作夥伴。
同時，金聯成子公司福運鵬在第四季電爐擴產後，每年可新增鉛錠 8000 噸，今年起營運可望逐步走揚。而金聯成申報生效將辦理發行現增股 6700 張，並敲定以每股 45 元溢價發行。
金聯成母公司為全台最大廢車處理廠「銘福集團」，創辦人陳福松是回收電池處理先驅，集團具先進者門檻，獲環境部補貼資格多年。金聯成營運模式為回收廢鉛酸蓄電池，加以粉碎熔煉後，製成鉛錠售出。2025 年全台處理總量約 7.5 萬公噸，公司市占率高達 16%。
而繼晶圓廠之後金聯成近期並與大型先進封測廠洽談合作案。
金聯成總經理陳俊銘表示，進入半導體大廠不斷電回收鏈的門檻，在於嚴格審查碳足跡與碳盤查，儘管目前占比為低個位數，但仍深具指標意義。根據國際能源署（IEA）統計，鉛酸電池在備援電力占比 85%、美國新製鉛酸電池中的再生材料占比 88%，因此「城市採礦」的再生鉛，是 AI 備援電力鏈被低估的受惠者。
金聯成 2025 年斥資 1.5 億元，轉型為台灣第一家純氧製程冶煉鉛，可減少 45% 碳排、產量增 18%，另購置廠房 4 億元準備擴張，今年 4 月單月營收 3308 萬元，年增 4.7%，並已轉盈，顯示銷售端仍具韌性。陳俊銘認為營運表現將逐步恢復常軌，而且新廠房將增添明後年動能。
值得一提的是，銘福集團旗下金聯成專攻廢鉛酸蓄電池回收，名仁資源負責鋰電池回收，兩者布局循環經濟趨勢。名仁資源、聯友金屬 (7610-TW）、天弘化學 (7742-TW) 近年共組「鋰電池循環永續責任聯盟」，推出台灣第一個汰役鋰電池循環經濟生態系，達成在地化稀貴資源循環利用、零碳足跡與的目標。
鉛金屬的高密度、低熔點，全球 80% 鉛消費用於鉛酸電池，為電動車、儲能關鍵材料，目前全球供需相當。金聯成不但是少數具政府補助資格，全台僅 7 家合法處理廠之一，有不低的進入門檻。鉛礦產於澳洲、中國、俄羅斯，全球儲量剩 21 年，加上歐洲新電池法目標 2027 年回收比例須達 90%，再生市場需求近期明顯提升。
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