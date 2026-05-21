金聯成報喜 持續打進半導體大廠備援電力電池回收鏈

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-21 12:49

由能率亞洲 (7777-TW) 持股 7.14% 的廢鉛酸蓄電池處理廠金聯成 (7865-TW) 報喜，打進全球半導體晶圓大廠備援電力 (UPS) 供應鏈，每兩年更換晶圓廠不斷電電池回收，初期每年處理約 400 噸，公司已成為 ESG 企業首選合作夥伴。

金聯成總經理陳俊銘。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，金聯成子公司福運鵬在第四季電爐擴產後，每年可新增鉛錠 8000 噸，今年起營運可望逐步走揚。而金聯成申報生效將辦理發行現增股 6700 張，並敲定以每股 45 元溢價發行。

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金聯成母公司為全台最大廢車處理廠「銘福集團」，創辦人陳福松是回收電池處理先驅，集團具先進者門檻，獲環境部補貼資格多年。金聯成營運模式為回收廢鉛酸蓄電池，加以粉碎熔煉後，製成鉛錠售出。2025 年全台處理總量約 7.5 萬公噸，公司市占率高達 16%。

而繼晶圓廠之後金聯成近期並與大型先進封測廠洽談合作案。

金聯成總經理陳俊銘表示，進入半導體大廠不斷電回收鏈的門檻，在於嚴格審查碳足跡與碳盤查，儘管目前占比為低個位數，但仍深具指標意義。根據國際能源署（IEA）統計，鉛酸電池在備援電力占比 85%、美國新製鉛酸電池中的再生材料占比 88%，因此「城市採礦」的再生鉛，是 AI 備援電力鏈被低估的受惠者。

金聯成 2025 年斥資 1.5 億元，轉型為台灣第一家純氧製程冶煉鉛，可減少 45% 碳排、產量增 18%，另購置廠房 4 億元準備擴張，今年 4 月單月營收 3308 萬元，年增 4.7%，並已轉盈，顯示銷售端仍具韌性。陳俊銘認為營運表現將逐步恢復常軌，而且新廠房將增添明後年動能。