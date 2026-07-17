迎戰2奈米極限微污染！鈺祥企業以循環科技領航「南方人才永續暨智慧轉型展」

鉅亨網新聞中心 2026-07-17 17:56

活動期間，經濟部莊銘池主任秘書(中間)、產發署陳全政副組長(右二)、郭庭禕研究員(左一)親臨鈺祥企業攤位，由鈺祥企業專業團隊進行技術說明

半導體製程邁入 2 奈米及以下先進節點，空氣中分子級污染控制對製程穩定與晶圓良率的重要性持續提升。鈺祥企業 (7909-TW) 昨（16）日受經濟部產業發展署邀請，參與於大臺南會展中心舉行的「2026 南方人才永續暨智慧轉型展」，於「Balanced Economy 均衡經濟」主題館之「產業轉型專區」（攤位編號 R007），展示自主研發的「再生型化學濾網與濾筒」關鍵技術，協助高科技產業兼顧先進製程微污染管理與供應鏈減碳需求。

「2026 南方人才永續暨智慧轉型展」聚焦台灣產業升級、數位轉型及淨零永續成果。經濟部主題館以「均衡經濟（Balanced Economy）」為核心，規劃六大主題展區。鈺祥企業長期深耕空氣分子污染防治（Airborne Molecular Contamination, AMC），此次展示的再生型化學濾網及智慧管理技術，呼應「產業轉型」與「淨零轉型」兩大發展方向。

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鈺祥企業在符合再生條件及品質驗證標準下，高規格化學濾網可再生使用達 10 次，改變過去濾網使用後即報廢的一次性耗材模式。相較於傳統一次性化學濾網，再生型化學濾網與濾筒可降低 85% 以上碳排放，並減少 90% 以上廢棄物。在維持先進晶圓廠微污染控制效能與品質要求的同時，也能協助客戶推動循環經濟、降低資源耗用，進一步回應範疇三（Scope 3）碳排管理需求。

除技術創新外，鈺祥企業亦積極將商業模式延伸至「潔淨空氣即服務」（Clean Air as a Service, CaaS），以租賃制模式整合濾網規劃、安裝、更換、回收、再生、檢測與數據回報。