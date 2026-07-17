台股

迎戰2奈米極限微污染！鈺祥企業以循環科技領航「南方人才永續暨智慧轉型展」

鉅亨網新聞中心

cover image of news article
活動期間，經濟部莊銘池主任秘書(中間)、產發署陳全政副組長(右二)、郭庭禕研究員(左一)親臨鈺祥企業攤位，由鈺祥企業專業團隊進行技術說明

半導體製程邁入 2 奈米及以下先進節點，空氣中分子級污染控制對製程穩定與晶圓良率的重要性持續提升。鈺祥企業 (7909-TW) 昨（16）日受經濟部產業發展署邀請，參與於大臺南會展中心舉行的「2026 南方人才永續暨智慧轉型展」，於「Balanced Economy 均衡經濟」主題館之「產業轉型專區」（攤位編號 R007），展示自主研發的「再生型化學濾網與濾筒」關鍵技術，協助高科技產業兼顧先進製程微污染管理與供應鏈減碳需求。

「2026 南方人才永續暨智慧轉型展」聚焦台灣產業升級、數位轉型及淨零永續成果。經濟部主題館以「均衡經濟（Balanced Economy）」為核心，規劃六大主題展區。鈺祥企業長期深耕空氣分子污染防治（Airborne Molecular Contamination, AMC），此次展示的再生型化學濾網及智慧管理技術，呼應「產業轉型」與「淨零轉型」兩大發展方向。


鈺祥企業在符合再生條件及品質驗證標準下，高規格化學濾網可再生使用達 10 次，改變過去濾網使用後即報廢的一次性耗材模式。相較於傳統一次性化學濾網，再生型化學濾網與濾筒可降低 85% 以上碳排放，並減少 90% 以上廢棄物。在維持先進晶圓廠微污染控制效能與品質要求的同時，也能協助客戶推動循環經濟、降低資源耗用，進一步回應範疇三（Scope 3）碳排管理需求。

除技術創新外，鈺祥企業亦積極將商業模式延伸至「潔淨空氣即服務」（Clean Air as a Service, CaaS），以租賃制模式整合濾網規劃、安裝、更換、回收、再生、檢測與數據回報。
除技術創新外，鈺祥企業亦積極將商業模式延伸至「潔淨空氣即服務」（Clean Air as a Service, CaaS），以租賃制模式整合濾網規劃、安裝、更換、回收、再生、檢測與數據回報。

鈺祥企業透過自主研發的 IIoT 智慧監測與濾網再生技術，為化學濾網建立專屬履歷及 RFID 追溯機制，形成可追蹤、可驗證的全生命週期資料閉環。搭配 AI 驅動的 30 天滾動需求預測機制，可提升濾網供應與更換排程的準確度，協助晶圓廠降低備品庫存，朝零庫存管理目標邁進。依公司實際導入成果，在特定服務條件及比較基準下，該模式最高可降低約 40% 的濾網持有與維護成本，並同步強化供應鏈韌性、資源使用效率及碳排管理能力，協助客戶推進數位與永續雙軸轉型。


文章標籤

鈺祥企業7909莊士杰隱形神山護國神山台積電IPOCSR綠色製造晶圓先進製程碳中和化學濾網AI半導體IoT無塵室晶圓永續ESGSDGSCSRMAU外氣空調箱系統FFU風機過濾機組系統潔淨空氣訂閱制CaaS汙染物碳中和興櫃上市上櫃日本熊本美國亞利桑那州左大川沈榮津MIT

相關行情

台股首頁我要存股
鈺祥568-10.2%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

      Empty
      Empty