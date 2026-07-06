外資連三賣再砍255億、投信獨抗空 三大法人賣超283.18億元

台股今 (6) 日開高後，一度衝上 47,395 點，但隨著居高思危賣壓出籠，翻黑下挫近 350 點，尤其在利空消息衝擊 PCB 與載板族群下，相關個股賣壓沉重，壓抑大盤走勢，終場在多空交戰下，下挫 224.23 點，收在 46,556.39 點，闖關 4 萬 7 失利，高低震盪達 963.94 點，成交量達 1.02 兆元；三大法人合計賣超 283.18 億元。